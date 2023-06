Football (P2A) : si Yannick Pauletti quitte Braives, Marc Segatto est en pole position pour le remplacer

Du coup, Braives, comme de juste, a pris langue avec un autre technicien au cas où Pauletti s’en irait. Et si Amaury Riga a décliné l’offre, Marc Segatto, lui, ne ferme pas la porte, loin de là même. "On a pris contact avec Marc et il veut bien nous rencontrer, poursuit Olivier Orban. Mais on ne l’a pas encore fait. On attend d’abord la réponse de Pauletti. Yannick est toujours là et on espère qu’il va rester." Une réponse attendue dans les prochaines heures.