Yanni Sampson, Antoine Snyders et Enzo Noël représenteront la Belgique en Pologne aux championnats d'Europe par équipes

À commencer par celui d’ Enzo Noël, sans doute le plus surprenant, qui défendre les couleurs nationales sur le 5.000 mètres. Une belle récompense pour le Hannutois qui ne cesse de progresser ces derniers mois. "C’est une vraie fierté d’être appelé. J’avais déjà couru pour la Belgique mais le contexte était bien différent. C’était en 2013, chez les juniors, pour les championnats du monde de course en montagne. Ici, avec les seniors, sur piste, la concurrence est bien plus dense, confie celui qui possède la troisième marque belge de l’année sur la distance. D’autres ont refusé la sélection car ils sont occupés à courir après des minima mondiaux. Mais, pour un gars comme moi, je ne peux pas refuser. J’espère simplement que ce ne sera pas un one shot. En tout cas, je n’ai pas envie d’aller là pour faire de la figuration."

Un autre pour qui ce sera une grande première, c’est Yanni Sampson. Le Flémallois, qui porte désormais les couleurs de Liège, disputera le concours de la longueur aux côtés du champion olympique grec de la discipline Miltiádis Tedóglou. Rien que ça ! "On va dire que je m’attendais un peu à cette sélection. En tout cas, depuis ma deuxième place aux championnats de Belgique l’année dernière, je me disais que c’était possible, explique l’athlète de 18 ans. Franchement, oui, on peut le dire, c’est un rêve qui se réalise. Je vais me retrouver à côté de l’élite de la discipline. Ça va être chouette. Être dans un concours comme ça, ça peut aider, je vais pouvoir sauter dans de superbes conditions. Je vais essayer de profiter un maximum de ce moment. "

Par contre, Antoine Snyders est, lui, un habitué de la compétition à laquelle il va prendre part pour la troisième fois de sa carrière. Une belle renaissance pour lui après deux années plus compliquées sur le plan sportif. "Quand j’étais à Paris, il y a une semaine, Lieve Van Mechelen, la coach du relais, m’avait clairement dit que j’allais être dans la sélection donc j’étais à peu près sûr de partir, raconte celui qui fera partie des Belgian Falcons, le relais 4X100 mètres masculin. Je serai le deuxième relayeur et on se retrouvera encore avec l’équipe mardi à Herentals pour travailler les passages de relais. En tout cas, c’est toujours un plaisir d’être sélectionné même si j’espérais être également aligné sur le 200 mètres vu que je possède la meilleure performance belge de l’année en outdoor. Je suis un peu déçu, mais c’est comme ça… "

Qu’importe, notre arrondissement sera déjà bien représenté à Silesia de vendredi à dimanche prochain.

Mathis Espagnet y représentera, lui, le Luxembourg

Lui ne représentera pas la Belgique. Lui n’officiera pas en Division 1. Mais avec le Luxembourg, Mathis Espagnet vivra une nouvelle sélection internationale après avoir participé aux Championnats des petits états d’Europe. De mardi à jeudi, il vivra au rythme de la Division 2 des Championnats d’Europe par équipes. «Je l’ai appris à Malte, ils m’ont dit que j’étais sélectionné. Forcément, je suis très content car ces Championnats d’Europe par équipes sont encore plus spécifiques à l’athlétisme et c’est une compétition de plus grande envergure, savoure celui qui disputera le 800 mètres, son épreuve de prédilection. Je suis allé voir les meilleurs de chaque pays et il va quand même y avoir pas mal de densité. En soi, oui, c’est un peu un rêve qui se réalise. Ça fait toujours plaisir d’avoir des sélections.»

Celui qui fêtera ses 20 ans au mois d’août a désormais la tête complètement tournée vers l’athlétisme, lui qui en a terminé avec sa session d’examens. Ainsi, après deux jours de congé, il s’envolera pour la Pologne ce dimanche en compagnie de la sélection luxembourgeoise. «Je ne sais pas trop à quoi m’attendre de cet événement, reconnaît-il. Je pense d’abord à ma course. Avant ce vendredi, j’étais concentré sur mes examens. Là, j’en ai terminé, je commence vraiment à être bien motivé pour cette compétition.»

Et s’il s’y illustre comme lors des Jeux des petits états d’Europe, nul doute que Mathis Espagnet n’en est qu’aux prémices de son aventure internationale avec le Grand-Dûché.