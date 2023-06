Un superbe match de gala pour les Taureaux de Mourad Lachhab qui défieront la formation de Gaëtan Englebert, tout juste promue en Challenger Pro League, la deuxième division belge.

Le coup d’envoi est fixé à 18 heures et le prix d’entrée à huit euros. Une rencontre qui, on n’en doute pas, devrait attirer la grande foule aux Six Bonniers. À vos agendas !