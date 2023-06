Football (D2 ACFF): David Timmermans ne viendra finalement peut-être pas à l’Union Hutoise

Depuis, il semble que beaucoup d’eau ait coulé sous les ponts. L’ancien professionnel aurait en effet quelque peu revu sa position. "J’avoue que depuis quelques jours, j’hésite, dit-il. Ce sont des raisons personnelles qui expliquent mes doutes. Je n’ai pas encore pris ma décision finale, mais oui, je pourrais finalement rester au club où je n’ai pas encore officiellement prolongé. La saison passée, quand j’ai quitté pour Dison, ce fut aussi sur la fin du mercato."

Ce qui, on s’en doute, provoque l’ire de Jean-Marc Fortin. "On comptait vraiment sur lui, assure le président hutois. Et on ne va pas se laisser faire ainsi. On va voir ce qu’il y a lieu de faire, mais j’avoue que ces joueurs qui changent sans cesse d’avis, cela devient compliqué à gérer." On devrait y voir plus clair dans les prochains jours.