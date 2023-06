Football (Provinciale 3A) - "Un beau défi": Jean-Michel Lacharon va prendre les rênes de Stockay B

Si l’homme est ambitieux, c’est principalement le projet mis en place par le club qui l’a motivé à venir. "Je vais travailler en symbiose avec la D2 ACFF et être son réservoir. Car depuis la fusion avec Engis, le club veut absolument sortir des jeunes en vue de les placer en équipe première. Mon rôle sera donc de faire la transition entre les U19 et l’équipe de Manu Valoir. C’est un beau défi, on m’a bien expliqué les différents projets et j’arrive ici pour du travail à moyen, voire long terme."

Un groupe en formation

On a pu le voir durant les dernières semaines, la deuxième équipe des Rouge et Noir a vécu un exode de joueurs après le départ de Jean-Marc Maréchal. Si un nouveau cycle va s’installer, le nouvel entraîneur ne s’inquiète pas outre mesure de tous ses départs. "J’ai justement une réunion lundi afin de prendre connaissance du groupe, souligne Jean-Michel Lacharon. La priorité sera donc effectivement d’avoir des jeunes, ainsi que deux ou trois joueurs d’expérience qui auraient déjà donné leur accord pour encadrer les jeunes. Enfin, plusieurs joueurs de la D2 ACFF descendraient pour venir nous aider. L’objectif est clair: d’abord, le maintien dans cette saison de découverte. Et si on peut gratter plus de points pour aller jouer le tour final, ça ne serait que bonus. "

Avec un entraîneur expérimenté, qui a déjà connu le succès dans son club précédant, voilà désormais Stockay B bien armé pour réaliser une chouette saison. On attend désormais les noms des premiers transferts.