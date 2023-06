Football (D3 ACFF): l’Union Hutoise annonce trois arrivées dont une incroyable

Cela bouge solidement du côté de l’Union Hutoise. Trois arrivées sont ainsi à signaler avec une prolongation surprise par ailleurs. On commence par la plus prestigieuse, celle de Bryan Verboom. Pour être un beau coup, c’est un beau coup. Un peu du genre Wilfried Dalmat à l’époque de feu Solières. Aujourd’hui âgé de 31 ans, ce défenseur, qui peut jouer quasi à tous les postes de la défense, présente un énorme CV. Un de ceux qui, à un moment, ont fait de lui un des défenseurs le plus solides de la D1. Formé à Marcinelle, Charleroi puis Anderlecht, cet ex-Diablotin, proche à un moment des Diables, a transité, en équipe première, par Anderlecht, Zulte, Roda, Courtrai, le RWDM, La Louvière et, dernièrement, les Suisses d’Aarau. En tout, il compte près de 150 matchs au plus haut niveau. Voilà une arrivée énorme pour les Hutois que Verboom connaît bien puisqu’il s’entraîne à Solières en toute discrétion depuis des mois.