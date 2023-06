Football - Anthony Di Lallo: "J’aimerais coacher en D1"

Anthony Di Lallo, qu’avez-vous fait depuis votre départ de Rochefort ?

J’ai joué une saison à Morlanwelz, une équipe de P2 près de chez moi. J’ai commencé comme joueur mais le coach principal est parti après quatre mois. Le T2 l’a alors remplacé et je suis devenu coach adjoint. J’avoue que j’ai pris du plaisir dans cette fonction. Au départ, je devais rester la saison prochaine mais le président du club n’a pas respecté totalement tous ses engagements avec les joueurs et plusieurs d’entre eux, qui avaient pourtant prolongé, ont alors décidé de partir. Le président m’a alors annoncé qu’il comptait faire jouer ses gars de P3 en P2. Désolé, mais ce projet ne correspondait pas à ce pour quoi je m’étais engagé. Je suis et je reste quelqu’un d’ambitieux. Le foot est un jeu mais surtout quand on gagne à la fin (rires).

Vous êtes donc un joueur libre d’aller là où il veut. Mais où exactement ?

J’ai eu quelques propositions par là où j’habite, essentiellement de clubs de P2. Binche, club de D2 ACFF, s’est aussi manifesté mais je ne le sentais pas assez. J’avoue que j’aimerais rejouer par chez nous, dans votre arrondissement. J’aimerais continuer de jouer mais dans le cadre d’un projet ambitieux. J’ai connu un passage à vide sur le plan personnel. Et je me suis donc recentré sur le sport en allant pas mal courir.

Que vaut le Di Lallo d’aujourd’hui cela dit ?

Je pense que je peux encore jouer en D3 ACFF. En D2 ? Oui, je me sens encore capable de ça. Mais à la seule condition d’être bien entouré avec des bons joueurs qui ont le niveau autour de moi. Mais je suis ouvert à tout, en fait. Des beaux projets en P1, un truc sympa en P2. Pourquoi ne pas tenter le coup ? Bien sûr, pas n’importe quoi. Jouer pour une équipe qui va disputer la descente, ce n’est quand même pas un service que je me rendrais.

Vous êtes prêt directement ou vous aurez, selon vous, besoin d’un temps d’adaptation ?

Sincèrement, il me faudra un peu de temps dans un groupe avec une préparation normale. Mais je sais que retrouver un club ne sera pas facile alors que beaucoup de noyaux sont complets ou presque. Je veux cependant qu’on sache que je suis prêt au cas où…

À un moment, vous sembliez pourtant écœuré par le foot. C’est fini, ça ?

Je n’étais pas totalement dégoûté mais oui, le foot professionnel m’avait un peu fait mal. Mais je me rends compte d’une chose: dès que je m’éloigne du foot, j’ai envie d’y revenir. Je continue, depuis mes 15 ans, de boire, de dormir et de manger football. Encore plus depuis que je suis les cours d’entraîneur. J’adore surtout les discussions tactiques autour du foot. J’ai ça dans la peau.

Anthony Di Lallo coach, c’est un objectif ?

Oui, vraiment. Là, j’ai l’UEFA B. Je vais prochainement passer le A. Ensuite, j’aimerais suivre les cours relatifs à la Licence Pro. Oui, je l’avoue: à terme, j’aimerais intégrer un projet professionnel et être dans un staff qui vit du foot. J’adore le terrain et le contact avec les joueurs. J’aimerais que ce soit ma vie et mon boulot. Être en D1 belge un jour serait fantastique. Me lever le matin pour aller donner un entraînement que j’ai préparé et rester au club toute la journée, c’est quelque chose que j’ai connu tout au long de ma vie.

Quelle serait votre philosophie de jeu ?

Un 3-5-2 avec des backs qui montent et une possession du ballon à la Guardiola. J’aime cette idée de toujours avoir un coup d’avance sur l’adversaire et de prendre le jeu à son compte. Je suis aussi devenu fan des datas que j’adore analyser.

Vous avez connu pas mal de coachs pendant votre superbe carrière de joueur. Qui vous a marqué ?

J’ai adoré Serhiy Serebrennikov que j’ai connu à Roulers qui était un vrai professionnel. On avait un groupe moyen à ce moment mais il faisait des miracles. J’ai aussi adoré Yannick Pauletti à Rochefort. Même si cela s’est moins bien passé lors de la seconde saison pour lui, il mériterait sa chance dans le monde professionnel.

Justement, on évoque son possible départ de Braives pour Seraing. Coacher Braives, cela vous plairait ?

Pourquoi pas ? Je peux jouer, coacher ou faire les deux. Je le répète: je suis ouvert à tout challenge pour peu qu’on ait de l’ambition.