Cyclisme - Thibaut Bernard, une dernière pour la route avant la piste

Après avoir disputé la classique du Grand Prix de l’Escaut au mois d’avril, Thibaut Bernard a disputé une seconde course avec les pros la semaine dernière. Le coureur de Cras-Avernas a été aligné sur le ZLM Tour, une épreuve par étapes néerlandaise. "J’y ai principalement travaillé pour l’équipe, raconte le coureur de la formation Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team, appelé pour l’occasion dans la structure pro. "Nous n’y avons pas gagné, mais nous avons obtenu des places d’honneur avec Matteo Malucelli, qui a terminé deux fois quatrième et une fois sixième des étapes. L’équipe était satisfaite de mon boulot et je l’étais donc également. C’est toujours sympa, je trouve, de rouler avec les pros. Tandis que j’ai tenté de m’en sortir sur le prologue, que je termine à la 28e place."