Cyclisme - Cian Uijtdebroeks vu par sa maman: "Il évolue en étant bien encadré"

Comment ses proches suivent-ils son évolution ? "Nous ne sommes pour l’instant pas sur le Tour de Suisse, nous répond sa maman. Avec le travail, nous ne pouvons pas aller sur toutes les courses pour le suivre ! Nous avions par exemple fait le Tour de Catalogne et nous planifions d’aller sur le Tour d’Espagne, qui sera son premier grand tour. Mais nous le suivons à distance. Quand c’est possible, j’essaie de regarder les étapes."

Avec la satisfaction de le voir rouler avec les meilleurs, au plus haut niveau. "Cian évolue bien, il progresse bien et est bien encadré par son équipe Bora-Hansgrohe, qui ne lui met pas la pression, poursuit sa maman. Leur discours est de dire qu’ils n’accordent pas d’importance pour l’instant au résultat, le principal est qu’il apprenne. Souvent, je sais que Cian veut être leader ou veut faire plus de courses. Mais la direction sportive l’oriente vers un apprentissage plus calme, veut qu’il continue à travailler pour d’autres coureurs. Tout en le faisant rouler sur des grandes courses. Bora-Hansgrohe préfère qu’il apprenne au plus haut niveau plutôt qu’il gagne sur des épreuves de moindre envergure. Pour son évolution."

"Le plus important, pour nous, c’est qu’il soit heureux"

Qui continue de suivre une jolie courbe ascendante pour le vainqueur sortant du Tour de l’Avenir, le Tour de France des espoirs. Cian Uijtdebroeks a toujours été considéré comme un grand talent chez les jeunes, lui qui a été champion de Belgique chez les cadets ou chez les juniors du contre-la-montre. Ses parents de Cian sont-ils surpris de le voir réussir à ce point chez les pros ? "Nous ne venons pas du monde du sport, nous ne sommes pas des spécialistes, répond sa maman. Nous nous disions: on ne sait jamais. Pour nous, le plus important, c’est qu’il s’amuse, qu’il soit heureux. Mais on voit qu’il aime vraiment ce qu’il fait, les entraînements, les sacrifices. Nous, on l’a toujours poussé pour les études, pas pour le sport. Il a donc dû se battre pour pouvoir faire ses courses. Nous voulions qu’il étudie le droit, comme nous, mais cela ne l’intéressait pas. Il a ensuite pensé à la psychologie mais cela ne lui convenait pas. Là, il combine son métier de coureur cycliste professionnel avec des études d’agronomie. Cela lui plaît: il a toujours voulu être agriculteur."

Au contact de la nature, des animaux. Pour l’instant, il récolte les fruits de son talent cycliste !