Retour triomphal sur le Challenge condrusien pour Pierre Didier, vainqueur à Solières

Sur la plus petite distance, Sébastien Thirion est monté sur la première marche du podium en 23:08 avec une avance de 50 secondes sur son dauphin, Julien Houben. Victor Mullens, du club d’athlétisme de Huy, termine quant à lui troisième. Petit moment cocasse au moment où Sébastien Thirion franchit la ligne d’arrivée, c’est le nom de sa compagne qui apparaît à l’écran. "Les dossards ont été échangés (rires). Je suis content de la course. C’était un parcours sympa avec pas mal de relances et de montées, mais c’est vraiment cela qui a rendu le tracé et le jogging fun, explique le lauréat. Je suis satisfait de ma course en général car j’étais bien et j’ai suivi les sensations du jour, qui étaient plutôt bonnes."

Sur la grande distance, ce sont des noms biens connus qui sont montés sur les deux plus hautes marches du podium. Pierre Didier s’est en effet imposé devant Yves Simonet au terme des 11.7 kilomètres. "Je dois d’abord dire que je suis très heureux de revenir sur une manche du Condrusien, souligne Pierre Didier. Il y a toujours une belle ambiance sur les courses du vendredi soir."

Une course bien gérée par cet habitué du Condrusien. "J’avais comme idée de partir fort, si possible avec l’homme ou le groupe de tête, et de profiter de la descente de 2 kilomètres pour lever un peu le pied et récupérer. Et c’est ce qui s’est passé: je me suis rapidement retrouvé seul en tête, devant Yves Simonet, qui a rattrapé une partie de son retard dans la descente mais j’ai su relancer au pied de la côte du début de la seconde moitié de la course qui était beaucoup plus usante que la première et augmenter petit à petit mon avance pour finalement l’emporter", dit-il.

Prochaine étape, le jogging du Congo à Ciney ce vendredi soir.