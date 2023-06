Les joueuses de Braives accèdent à la P1 pour la première fois: "Il faudra apprendre à perdre"

Qu’à cela ne tienne, les Braivoises ont évidemment sauté sur l’occasion. "Ce sont les filles qui ont décidé. Je ne voulais pas accepter cette proposition toute seule, poursuit Cécile Ibanez. Toutes les joueuses avaient envie de passer un cap après avoir livré une saison incroyable. On mérite notre deuxième place et cette montée en P1. Il était impossible de refuser cette offre."

Les Braivoises découvriront une division dans laquelle elles ne seront plus les favorites. "Il faudra apprendre à perdre, assure la coach. Depuis deux saisons, la dynamique est hyper-positive parce que les résultats suivent. Maintenant, j’ai hâte de connaître quelques défaites pour voir comment les filles vont réagir." Comme souvent dans ces cas-là, le maintien restera le principal objectif. "Nous n’avons pas encore l’expérience pour jouer le haut de tableau en P1. L’année dernière, nous avons terminé dans le ventre mou de notre série et, cette saison, on termine deuxième. Il faut grandir petit à petit mais sans se prendre la tête, souligne Cécile Ibanez qui pourra compter sur quatre renforts. Le groupe restera identique, mais il fallait injecter un peu de sang neuf, car nous ne sommes jamais à l’abri de plusieurs joueuses blessées, comme ce fut le cas il y a quelques mois."

En attendant, Braives, seule équipe de l’arrondissement de Huy-Waremme à évoluer en P1, compte bien porter haut les couleurs régionales la saison prochaine.