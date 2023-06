Football (D2 ACFF): on a donné la parole aux quatre néo Warnantois

1. Un médian réputé

C’est d’abord dans le milieu de terrain que les Warnantois se sont renforcés. Il restait une place à prendre après le départ de Martin Aharrh-Gnama. Annoncé partant de Stockay il y a quelques jours, Christophe Nezer continuera son petit tour des clubs de Huy-Waremme. Cette fois, et après Verlaine et Stockay, donc, il déposera ses valises à Warnant, y apportant sa hargne, son abattage et son métier. À 30 ans, "Tigrou" a encore faim. "Warnant, c’est vraiment le bon combo entre le plaisir et le sérieux, dit-il. Avec la naissance de mon bébé et mon boulot de kiné, cela devenait difficile de manger trois séances par semaine plus d’autres obligations liées au foot. Warnant restera ambitieux, mais me permettra d’alléger un peu, par rapport à Stockay, ma charge de travail liée au foot. En plus, là-bas, je retrouve plein d’amis dans le noyau. Cela va être des conditions idéales pour continuer à bien jouer et à prendre du plaisir. Plaisir que j’ai d’ailleurs retrouvé à Stockay ces derniers mois…"

2. Deux portiers pour "Bizi"

Le chantier le plus important à Warnant restait, évidemment, la gestion de la succession d’Aladin Bizimana. Orphelins de leur portier vedette, les Villersois se devaient de réagir. Pas facile alors qu’on est déjà mi-juin et que les portiers de calibre ne courent pas les rues. Les Warnantois ont pourtant frappé deux coups dans ce secteur avec l’arrivée de Florent Marly conjuguée à celle de Gwen Jaa. Deux valeurs sûres de nationale entre lesquelles la hiérarchie est claire: le premier sera titulaire, le second ne jouera qu’en cas de gros pépin. "Avoir un challenge comme Warnant, cela ne se refuse pas, annonce Florent Marly qui avait claqué la porte de Hannut il y a quelques jours. C’est de la D2 ACFF, division où je n’ai joué qu’un an à l’époque de Hamoir, et Warnant est un club super ambiteux dont l’ambiance familiale n’est pas sans me faire penser à celle de Richelle. Puis, je connais pas mal de joueurs au club. Sans me jeter des fleurs, je pense que j’ai encore le niveau, à 28 ans, pour évoluer dans un bon club de nationale. "

La succession de Bizimana ne fait-elle pas peur à Marly ? "Non, pas une seule seconde, assure-t-il. Lui, c’est lui, moi, c’est moi. On a un style différent. Après, oui, il a apporté beaucoup, notamment ce titre évidemment que personne ne pourra jamais enlever à Warnant. Mais il y a d’autres défis à relever avec mon futur club. Et j’ai hâte de les faire… "

Dans son sillage, donc, Gwen Jaa, portier qu’on ne présente plus non plus et qui était à l’entraînement en fin de saison à Warnant, déjà. L’ex-gardien, d’entre autres Hamoir et Rochefort, était encore actif à Marloie la saison passée, mais à 38 ans, il ne souhaitait plus être numéro 1 absolument. "Attention, j’adore encore m’entraîner, assure-t-il. Mais, les matchs, avec ce qui ça implique, cela me parle moins. Je n’ai plus trop le temps pour ça en fait. Warnant l’a bien compris et m’offre un vrai compromis entre le sérieux, qui reste ma philosophie, et le plaisir."

C’est que par ailleurs, Jaa est bien occupé avec son mi-temps de professeur dans une école secondaire avec un certain Thierry Habets comme collègue et son poste à l’académie du Standard où il aide Jean-François Gillet dans le keeping des gardiens principautaires. "J’adore ce que je fais et je ne voulais rien négliger par ailleurs, dit celui qui vient de réussir son UEFA B. Mais Warnant me permettra de rester compétitif et cela me plait terriblement… "

3. Un jeune médian français

Enfin, Warnant s’est aussi attaché les services d’un médian. Son nom ? Isaac Kambuania. Il s’agit d’un milieu de 21 ans qui peut jouer tant à gauche qu’à droite. "Je peux aussi évoluer au poste de back gauche, dit ce Parisien qui a été formé dans son pays et qui, l’an passé, a vécu une première expérience spéciale à l’étranger du côté de Givry. Oui, c’était particulier mais je ne regrette rien. J’ai appris beaucoup de choses même si on a souffert collectivement une bonne partie de la saison. Je ne voulais pas abandonner le club comme ça. Mais j’aspirais à un autre beau challenge chez vous en Belgique. "

C’est à l’occasion d’un match amical sous forme de test que l’ex-joueur de Toulon, où il a tâté de la Nationale 2, a tapé dans l’œil du staff warnantois. "J’ai tout de suite senti beaucoup de confiance de la part de Stéphane Jaspart et de Mike Gray, assure-t-il. Je pense que Warnant peut être une belle rampe de lancement pour moi. Je n’ai pas perdu le foot professionnel de vue. Mais je veux y aller étape par étape." Décrit comme rapide, intelligent et productif devant le but, Isaac Kambuania est une belle promesse comme Warnant en a déjà révélé quelques-unes. Or, on connaît le flair du staff warnantois en la matière…