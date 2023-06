Athlétisme: une explosion inattendue pour Maxime Tilman sur 800 m

Car, il faut bien l’avouer, il y a de cela quelques années, peu croyaient en les capacités du Valborsetin d’origine. Mais la rencontre avec Thomas Vandormael, en 2017, va changer la destinée de celui qui est désormais installé à Liège. "Certains coaches m’avaient dit que ce serait déjà super si je faisais 1:52, se souvient Maxime Tilman. Ma progression jusqu’à mon niveau actuel est surtout due à des rencontres. Celle avec Thomas, évidemment, mais aussi avec Joshua Ralph qui m’a permis de croire en moi. Et puis, l’explosion de Ruben Querinjean, dans le groupe, m’a permis d’y croire, de rêver. "

Et des rêves, l’athlète du WACO en a plein la tête. "Je ne veux pas m’arrêter là. J’ai 23 ans, il est temps de performer. Et mon rêve ultime est de représenter la Belgique sur la scène internationale vu que je n’en ai pas eu l’occasion en étant plus jeune. L’athlétisme, c’est vraiment ma passion. Et tant que je prends du plaisir et que je vois que je peux encore progression, je vais continuer. Je sais ce qu’il me faut pour passer en dessous des 1:45. Cela me fait rêver et ça va demander pas mal de travail. Mais ça pourrait me permettre de rentrer dans le Top 5 belge de tous les temps et de peut-être me qualifier pour les JO 2028, ce qui serait extraordinaire."

Cette progression, Maxime Tilman la doit aussi à Thomas Vandormael qui n’est pas peu fier de son élève. "Il est entré dans une autre dimension. Depuis qu’il est venu me trouver en juniors avec son chrono de 1:58, nous avons eu un beau parcours tous les deux. Et là, il devient vraiment très compétitif au niveau national, abonde le mentor de la Rock’N Run Team, occupé à en faire de même avec Louis Carmans. Il vient de réaliser 1:54.70 également sur 800 mètres et s’est rapproché de mon record du club chez les juniors. Cela le place à la quatrième place belge dans sa catégorie. C’est vraiment très intéressant ce qu’il est en train de faire. " Preuve, une fois de plus, que le demi-fond waremmien a encore de belles années devant lui.