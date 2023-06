Athlétisme: Antoine Snyders passe sous les 21 secondes sur 400 m

Mais on sentait pourtant bien qu’ils revenaient en forme et Antoine l’a prouvé ce week-end, lors du Memorial Leon Buyle en descendant, pour la première fois de sa carrière, sous les 21 secondes sur le demi-tour de piste avec un chrono de 20.95. "J’ai livré la course quasi parfaite, avoue-t-il. J’ai pris un bon départ, j’ai effectué un virage rapide et relâché, j’ai su remettre un coup d’accélérateur en sortie de virage et j’ai bien tenu la dernière ligne droite. En plus, les conditions étaient au rendez-vous. Quand je passe la ligne, je sais que je fais un bon chrono, car le gars devant est en 20.68 et je ne suis pas loin de lui. Franchement, faire 20.95, c’est vraiment top d’autant que mon record datait de 2019 au même endroit. Ce 20.95, c’est un chrono que j’attendais depuis quatre ans car il m’aurait permis, à l’époque, de participer aux championnats d’Europe U23. Après trois années difficiles et avoir repris correctement en 2022, je sens que je suis au top de ma forme. Je suis persuadé que je peux encore faire mieux, car les sensations juste avant la course n’étaient pas fameuses. "

Et pour cause, le jumeau de Camille avait participé, la veille, à un meeting à Paris. Et il avait dû se lever à six heures du matin pour prendre la route en direction d’Oordegem. "Et alors que je m’étais échauffé pour le 100 mètres qui devait se courir à 12 h 30, j’ai appris juste avant que je faisais partie du programme principal. J’ai donc dû attendre cinq heures sur place avant de courir, relate celui qui n’était pas non plus en totale confiance après des sorties un peu manquées. Mon point fort, c’est ma vitesse quand je suis lancé. Par contre, mon point faible, c’est le départ. Il y a deux semaines, à Tilburg, aux Pays-Bas, j’ai complètement foiré ma mise en action. Je suis sorti de là très frustré parce que je travaille cet aspect de la course et cela ne fonctionne pas. À Hengelo, il y a une semaine, je n’ai pas non plus réussi à me lancer, comme si je n’avais pas d’énergie. J’étais vraiment dépité. Du coup, sortir ce chrono après mes deux ratés sur 100 mètres, c’est un vrai soulagement. "

Eh bien ! c’est la preuve qu’à 26 ans, il est encore capable de battre ses records personnels.