"J’espère gagner une médaille" : le Marneffois Matt Closset entame l’Euro U13 de tennis de table ce mercredi

Présent depuis quatre jours à Zagreb, Matt Closset s’entraîne d’arrache-pied pour être le plus performant possible. Dès ce mercredi, il sera donc sur le pont avec les jeunes Belges en interéquipes. Ce sera à 9 heures contre la Lettonie. "Je suis arrivé vendredi à Zagreb et je me sens vraiment bien. J’ai hâte que la compétition débute, assure Matt Closset. Après la Lettonie, on affrontera la République tchèque et la Bulgarie. On va essayer d’aller le plus loin possible, même si nous ne connaissons pas encore la valeur de nos adversaires."

Vendredi, le pongiste de douze ans et ses coéquipiers s’aligneront en simple. Avec, là aussi, pas mal d’ambitions. "L’objectif, c’est d’aller chercher une médaille ce qui serait un exploit, explique le Marneffois. En simple, j’espère atteindre les quarts de finale. Depuis quelques jours, je ne m’entraîne que pour atteindre cet objectif. Je serai aussi aligné en double mixte mais je ne sais pas comment ça va se passer car le niveau est très élevé."

Avec le Villersois Damien Delobbe

Pour accompagner nos quatre représentants, Carlo Agnello et le Villersois Damien Delobbe ont été désignés pour encadrer les joueurs. "C’est une excellente chose. Carlo et Damien s’entendent bien, précise Damien Delobbe présent à Zagreb depuis ce mardi en début de soirée. J’ai eu l’occasion de voir Matt quelques minutes et je le trouve serein. Ce serait déjà très bien d’atteindre les quarts de finale mais il ne faut pas se fixer de limite, que ce soit en interéquipes ou en simple. Cette génération a beaucoup de talent."

À Matt Closset, Noan Piette, Temperance Tang, et Ella Aelst de le prouver.