Football: le T2 de Thisnes, Jérôme Remacle, a mené les avocat(e)s liégeois(es) dans le Top 6 mondial

Ainsi, les Liégeois se sont rendus dans le sud de la France forts de leur expérience avec une participation au Mundi 2018 et une victoire au tournoi de la Francophonie en 2019 pour les hommes alors que les femmes avaient pris part au Mundi l’année dernière. "Concernant l’équipe masculine, les cadres restent sensiblement les mêmes depuis 2018, précise Jérôme Remacle. Mais la première mission est d’intégrer les jeunes avocats du barreau, il existe une mission sociale dans la corporation. Du coup, cette année, nous avions quatre stagiaires qui finalisent leurs études. " Et dans le noyau, on retrouvait des noms bien connus de notre football huy-waremmiens avec les présences de Geoffrey Barrettara, Antoine Grégoire, Adrien Carlozzi ou encore Robin Hendrix. "Et comme les deux tournois se juxtaposaient, j’étais épaulé par Franck Walo pour les hommes et par Aline Zeler chez les dames. "

Un duel belgo-belge en quarts de finale

Ainsi, les avocats liégeois ont foulé le terrain tropézien dès mercredi soir pour une défaite face aux Italiens de Padoue avant d’être à nouveau en action dès le jeudi pour une victoire face aux Chinois et un partage face aux Marseillais. "C’est dommage car on se fait rejoindre en toute fin de match, peste Jérôme Remacle. Du coup, on se qualifie pour les quarts de finale en tant que meilleurs troisièmes mais on hérite d’un premier de poule, à savoir le barreau de Gand (NDLR: vainqueur du tournoi après avoir déjà remporté les championnats du monde et l’Euro). Et là, nous n’avons pas eu voix au chapitre, il faut le reconnaître. Ensuite, nous avons disputé deux matchs de classement qui se sont soldés par une victoire 3-0 et une défaite 2-1 face aux Danois. Nous avons manqué d’un peu de lucidité. C’est un peu frustrant car on aurait pu finir à la cinquième place. Mais c’est déjà historique car c’est la première fois qu’on sort des poules. Dans l’ensemble, cela reste très positif. "

Une aventure humaine extraordinaire

Une cinquième place qu’a réussi à accrocher l’équipe féminine, même si les résultats ne sont pas encore officiels. "Là aussi, c’est très positif, mais le tournoi n’est pas vraiment terminé, pointe le T2 thisnois. En fait, les règles ne sont pas les mêmes dans chaque pays, notamment en Italie où certaines joueuses ne remplissent pas vraiment les conditions de participation. Du coup, la décision doit tomber prochainement. Mais je sens que notre équipe monte en puissance. "

Au-delà de l’aspect sportif, cette aventure permet aussi au grand public de découvrir une profession à propos de laquelle on ne sait finalement que trop peu de chose. "L’aventure humaine est juste mémorable. Nous avons vécu tellement de moments magiques, plane encore Jérôme Remacle. Franchement, je prends toujours autant de plaisir à diriger ces équipes. La profession de ces personnes est chronophage et très énergivore. Ils ont souvent des grosses journées. Pour eux, se préparer et prendre une semaine de congé, cela demande une grosse implication car cela a une répercussion sur leur boulot. Et pourtant, elles se donnent le moyen de vivre ces moments à fond. Cela me permet aussi de découvrir une profession qui, au final, est très méconnue. J’apprends énormément de choses durant ces quelques jours et je me retrouve avec des personnes qui sont très cultivées et qui possèdent un humour très développé et une belle éloquence. "

Mêler l’amusement à la performance, ne serait-ce pas là l’essence même du football plaisir ?