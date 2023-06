"En 60 ans, si j’ai loupé dix matchs, c’est beaucoup": Victor Jaymaert, le président d'Oleye, est un dinosaure du football à Huy-Waremme

Qu’à cela ne tienne, Victor possède un caractère bien trempé. "Le dimanche, à l’église, après les vêpres, j’étais le premier à sortir pour aller voir la deuxième mi-temps de Momalle. On me prenait pour un fou mais je ne vivais que pour ça, dit celui qui était surnommé Günter Netzer en référence à ses longs cheveux. À Hermalle-sous-Huy, j’étais joueur-entraineur de l’équipe première mais je faisais 900 kilomètres par mois pour aller voir toutes les équipes. J’ai aussi officié quelques années comme arbitre mais je n’ai pas vraiment reçu ma chance. Le patron des arbitres liégeois de l’époque ne supportait pas ma coupe de cheveux (rires)."

Hodeige, son apogée

Le natif de Remicourt connaitra ses heures de gloire avec Hodeige, alors en P2. Là-bas, il fut même entraîneur durant quatre ans. "M es meilleurs souvenirs, ce sont les victoires dans les derbys contre Momalle. Il y avait à chaque fois une ambiance de dingue. Un jour, Raymond Falize a même jeté les chaussures de Damien Moor au-dessus de la tribune en plein match. L’arbitre, Chantal Raepers, a dû arrêter la rencontre pendant un quart d’heure, rigole l’intéressé. J’avais la chance d’entraîner des gars géniaux. Je me souviens d’une rencontre à Remouchamps où on se fait laminer 8-1. Après le match, je descends dans le vestiaire et je leur dis: ‘Mes amis, dimanche prochain, on va bétonner derrière et vous allez voir que nos adversaires ne marqueront pas.’ Le mardi suivant, j’arrive à l’entraînement et je vois une bétonneuse. Les joueurs l’avaient placée dans le goal."

SI Victor Jaymaert a toujours eu de bonnes relations avec les clubs, ce ne fut pas toujours le cas avec les joueurs. "Dans ma carrière, je n’ai connu qu’un seul petit problème avec un de mes gars. Un joueur a cassé la vitre de ma maison et est venu voler les affaires de mon fils, se souvient-il. À part cet épisode, je ne garde que de bons souvenirs. Les relations ont néanmoins changé en quelques années. Il y a un peu plus de dix ans, j’avais fait signer un transfert sur le capot d’une voiture (rires). Dans ma petite carrière de coach, j’ai eu l’honneur d’entraîner une saison Francis Servais mais le meilleur à mes yeux, ce fut Alain Thibaut. C’était un gentleman sur et en dehors du terrain. Je pense aussi à Michel Mousset, qui avait été transféré à Momalle pour 300 000 francs belges. C’était une grosse somme pour un gardien à l’époque."

Un fervent supporter de Limont

Présent à Oleye depuis 2016, l’homme fort du cercle waremmien reste également attaché à Limont "où j’ai joué de nombreuses saisons." Imaginez alors l’émotion qui était la sienne quand Oleye fut sacré champion de P4B, le 10 avril 2022, sur la pelouse des Limontois. "J’en ai encore des frissons, c’était magique. Cette saison-là, les dirigeants de Limont m’avaient insulté quand ils étaient venus disputer le match aller. Ça m’a longtemps peiné, explique notre interlocuteur. Heureusement, ils se sont excusés par la suite et tout est rentré dans l’ordre quelques mois plus tard. Moi, tout ce que je souhaite, c’est que Limont accède à la P3."

À bientôt 75 ans, qu’il fêtera ce 24 juin, Victor Jaymaert ne pense pas encore à raccrocher. "J’arrêterai quand je fermerai les yeux pour de bon, dit-il. En soixante ans, j’en ai vu des vertes et des pas mûres. Si j’ai loupé dix matchs, c’est beaucoup. En tout cas, cette récompense est le plus beau trophée que j’aie reçu. Cela me touche profondément. Depuis ce week-end, j’ai d’ailleurs reçu une cinquantaine d’appels pour me féliciter."

Et nul doute que le 24 juin, date de la présentation des équipes à Oleye, les Waremmiens célébreront les 75 ans de Victor Jaymeart comme il se doit.

La disparition du club de Hodeige lui reste en travers de la gorge

« À chaque fois que je passe devant les anciennes installations de Hodeige, j’ai le cœur fendu. » Victor Jaymaert aura passé un paquet d’années dans l’un des deux clubs de sa commune de Remicourt. Malheureusement pour lui, la fin ne fut pas celle escomptée puisque Hodeige a été radié en 2008. Encore aujourd’hui, l’homme de 74 ans est triste. « C’est l’épisode le plus douloureux de ma carrière de dirigeant, avoue-t-il, un brin ému. Je regrette le manque d’honnêteté de certains édiles communaux de l’époque. Le bourgmestre ne voulait plus de deux clubs sur sa commune (NDLR : Momalle fait également partie du territoire de Remicourt) et Hodeige a dû cesser ses activités. Pourtant, on m’avait promis que tout serait fait pour que le club puisse être maintenu mais cela n’a finalement pas été le cas. Quand je repense à tout ce que j’ai fait, durant trente ans pour ce club, je suis dégoûté de la façon dont ça s’est terminé. Je me suis senti trahi par certaines personnes. Et dire que j’habite la commune de Remicourt depuis des années. Il y a même eu plus de 300 pétitions pour qu’on puisse continuer...»

Une fusion finalement avortée

Attristé mais loin d’être rancunier, Victor Jaymaert garde de très bonnes relations avec Jean-Marie Heyne, l’actuel président de Momalle et ancien bourgmestre de Remicourt. « Il n’y a jamais eu aucun problème avec lui. À un moment donné, on a même discuté d’une fusion entre Hodeige et Momalle. Je me souviens avoir palabré durant quatre heures autour d’un comptoir pour, au final, ne rien décider. Cela ne s’est jamais réalisé car chacun est resté campé sur sa position, déplore l’intéressé. C’est triste car il y avait moyen de réaliser quelque chose de beau. Le jour où Jean-Marie Heyne va quitter Momalle, il n’y aura plus de club et c’est toute une commune qui sera perdante. Attention, je ne souhaite que le meilleur au club car je reste un fervent supporter de ma commune mais l’avenir me fait peur.»

«Mon plus grand rêve serait de voir Oleye en P2»

Président du club d’Oleye depuis 2016, Victor Jaymaert est évidemment fier du parcours de ses protégés qui viennent de terminer quatrièmes en P3A, une saison après avoir été champions un échelon plus bas. « Cette saison, ils ont réalisé un championnat incroyable, dit-il. Et encore, face à Couthuin au tour final, on méritait de l’emporter. Le groupe est extraordinaire. Depuis 2016, on n’a jamais terminé au-delà de la sixième place. Quand je suis arrivé à Oleye, on a dû tout recommencer à zéro. Il n’y avait plus qu’une équipe réserve. En l’espace de quelques années seulement, le club a repris de sa superbe. C’est une grande réussite pour tout un club et surtout pour Francis Moisse, l’ancien président, qui est un mec extraordinaire. On a de la chance d’avoir un gars comme ça. »

Ambitieux à souhait, les Waremmiens entendent bien poursuivre sur leur lancée. « Mon plus grand rêve, ce serait de voir Oleye accéder à la P2. On a tout pour y arriver, assure Victor Jaymaert. On ne jouerait clairement pas le haut de tableau de la série mais l’équipe est capable de tout. Malheureusement, notre fin de saison a été un peu gâchée avec le départ de Jean-François Nossin. J’ai vraiment été attristé mais c’est le football d’aujourd’hui. Ce qui me rend le plus fier, c’est que nous ne devons pas un franc à qui que ce soit alors que nous n’avons pas de sponsors. Ce n’est pas facile tous les jours mais on ne cesse de se battre. Heureusement que le club peut jouir de sa buvette à 100 % sinon on devrait mettre la clef sous la porte.»

Inimaginable pour Victor Jaymaert et les comitards waremmiens qui se démènent sans compter pour leur petit club. «J’ai l’habitude d’aller prier la vierge, qui se trouve à quelques centaines du terrain quand ça ne va pas bien. Jusqu’à présent, cela a presque tout le temps porté ses fruits.»T