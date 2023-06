Football – P4: Nicolas Andries, nouveau T2 de Momalle B

La saison prochaine, les Momallois pourront compter sur Nicolas Andries comme entraîneur adjoint. "Après le départ de Xavier Lempereur à Oleye, je me devais de trouver un gars pour m’épauler, explique Greg Sciulara. Le profil de Nicolas était celui qui s’imposait. Il connaît parfaitement le club (NDLR: il a déjà été T1 de la P4 par le passé) et je m’entends très bien avec lui. On va pouvoir travailler main dans la main. L’objectif sera d’accrocher une place au tour final."