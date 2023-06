Football - Greg Sciulara, meilleur buteur régional en P4C : "J’aurais pu battre mon record"

Greg Sciulara, ce titre de meilleur buteur régional, était-ce un objectif ?

Pas du tout! En venant de la P2, je savais que j’allais marquer un paquet de buts mais de là à devenir le meilleur buteur régional, non. C’est une surprise, d’autant que je n’ai jamais prêté attention à ce classement. Ce n’est plus de mon âge (rires).

Et dire que vous n’avez pas joué tous les matchs…

J’ai même dû dépanner à trois reprises au goal. J’ai dû prester une vingtaine de rencontres, pas plus. Si j’avais joué tous les matchs, j’aurais bu battre mon record facilement.

Quel est-il?

Il y a douze ans, j’avais inscrit 37 burs. J’avais été champion avec Momalle en P4, c’est l’un de mes meilleurs souvenirs.

On ne peut pas en dire autant pour cette saison, qui ne restera pas dans les annales…

C’est le moins qu’on puisse dire. Je ne suis vraiment pas satisfait de ce que nous avons montré. Nous n’avons pas répondu aux attentes. Il y a plusieurs raisons à ça. Je ne vais pas épiloguer sur la chose mais les renforts de P2 n’ont pas apporté suffisamment. À ce niveau-là, il y aura du changement dans les mois à venir.

C’est-à-dire?

Je vais changer mon fusil d’épaule et faire avec l’équipe en place. Normalement, il n’y aura plus aucun joueur de P2 avec moi. Cela devrait faciliter la tâche de tout le monde.

Votre équipe sera-t-elle moins forte que cette saison?

Non, que du contraire. On est parvenu à se renforcer avec des joueurs d’expérience dans chaque ligne. L’équipe a été rajeunie et la moyenne d’âge devrait être l’une des plus faibles de la série. Il était nécessaire d’avoir un peu de changement. Et puis, je suis parvenu à attirer un attaquant (NDLR: Logan Jacquemotte) aux qualités impressionnantes. J’espère qu’il plantera au minimum trente buts.

On ne vous verra donc plus sur les terrains?

Si, bien sûr! Je continuerai à jouer quand l’équipe aura besoin de moi. Mon objectif est d’arriver à 40 ans (NDLR: dans six mois) et de pouvoir encore pratiquer ma passion. La saison prochaine, je compte bien arrêter car mon corps me fait de plus en plus souffrir. Il va vraiment falloir que je retrouve un peu la forme et que j’aille aux entrainements car je ne veux pas terminer ma carrière sur une saison pourrie. Si je peux encore être sacré meilleur buteur régional de la série, je ne dis pas non mais je n’en fais pas une fixation. L’important reste de faire progresser mes jeunes joueurs.