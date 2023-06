Football – Bonne nouvelle pour Ouffet qui repasse en série A

Pas de changement, par contre, pour Ferrières et Xhoris qui avaient décidé de ne pas se lancer dans des procédures pour changer de séries. Les deux voisins évolueront donc en série C.

Concernant les séries de P4, les changements sont très minimes et ne concernent que deux clubs : Marchin et Limont. Les deux cercles avaient demandé à placer leur équipe A en série A et leur équipe B en série B. Ce qui n'a, évidemment, pas posé de problème et été accepté par le CP. Place au jeu désormais !