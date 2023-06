"Je n’oublierai jamais Warnant" : Aladin Bizimana se confie après son transfert à Tirlemont en Nationale 1

Aladin Bizimana, on imagine que vous êtes ravi de ce transfert qui va vous mener aux portes du foot professionnel ?

Oui, je suis ravi. C’est un grand moment pour moi. Je sens qu’on compte vraiment sur moi là-bas. Le club est venu me voir en championnat, au moins une fois face à Binche. J’ai pris ça comme une grande marque d’intérêt. En discutant avec le club, j’ai été convaincu. Ils ont mis le paquet comme on dit (rires). Si on s’intéresse à moi, c’est qu’il y a une raison. Évidemment, si Warnant avait pu monter, cela aurait été plus difficile de faire un choix. Mais voilà…

Vous avez aussi rencontré le coach. Le feeling est-il passé et vous a-t-il garanti que vous alliez jouer ? À 23 ans, c’est nécessaire, non ?

Oui, j’ai rencontré Wouter Hias. Il m’a expliqué comment il voyait les choses, sa philosophie de jeu etc. Il centre tout sur l’équipe en fait. Lui, jeune coach, ne compte pas. Seul le groupe de joueurs compte. Concernant mon temps de jeu, non, il ne m’a rien garanti. C’est normal. Je sais qu’il m’a déjà beaucoup scouté et qu’il croit en moi. C’est le plus important. De toute façon, je ne vais pas changer ma façon de faire. Numéro 1 ou deux, je vais tout donner.

Vous avez le sentiment que c’est la chance de votre vie ?

Oui, je le pense. C’est une bonne opportunité. Il y avait d’autres possibilités, pas de D1A et B, mais c’était la meilleure pour grandir encore un peu. Mon conseiller sportif, Pascal Maréchal, que je remercie au passage, a fait un énorme boulot. Cela a pris un peu de temps, mais le challenge, j’en suis sûr, en vaut la peine. J’ai signé pour un an car j’appartiens toujours à Seraing. Le deal intéressait tout le monde.

Quel plan de carrière avez-vous ? C’est quoi la suite ?

Je ne veux pas aller trop vite même si en foot, ça peut aller vite. Je prends mon temps. Là, je vais d’abord me concentrer sur cette saison, puis, on verra.

C’est quoi le rêve et le club ultime ?

Bah, c’est dur à dire ça mais je suis un grand fan du Barça. Si j’y arrive un jour, je me dirais que j’ai réussi quelque chose (rires). En Belgique, forcément, j’aime bien le Standard et Seraing où j’ai fait toutes mes classes. Mais, bon, réussir dans un autre club m’irait aussi. On en est loin, hein, du calme (rires).

Ce n’est pas trop dur de quitter Warnant ?

Je dois bien vous avouer que j’ai un petit pincement au cœur. Beaucoup de gens vont me manquer. Cela n’a pas été facile à annoncer. Mais je leur ai dit directement car je voulais que le club puisse se retourner le plus vite possible. Je sais qu’on est déjà loin dans le mercato du foot amateur. Mais je sais aussi que Warnant, avec Mike Gray, va savoir recruter un bon remplaçant.

Vous avez eu une évolution fulgurante depuis Herstal et ce rôle de doublure derrière Nicolas Pire. Vous vous en rendez compte ?

Oui, c’est pas mal mais la progression reste importante. Je pense que je peux encore évoluer. Tirlemont est le bon club pour ça. Je sais que je dois encore développer mon jeu au pied notamment, être encore plus à l’aise au niveau des sorties aériennes aussi.

Avez-vous un modèle à suivre niveau gardien ?

À l’heure actuelle, j’aime beaucoup Maignan pour son style et son charisme. Pareil pour Onana et Ederson.

Quel message vous avez envie de faire passer à Warnant à l’heure de dire au revoir ?

Je voudrais remercier tout le monde. Le club qui me laisse partir mais aussi les supporters qui ont toujours été gentils avec moi. Je ne l’oublierai jamais.

Il décline le Burundi pour être prêt pour son club

Déjà repris avec l’équipe nationale A du Burundi, Aladin Bizimana devait, en théorie, en qualité de quatrième portier, prendre part à l’avant-dernier match de qualification de son pays pour la CAN, comprenez la prestigieuse Coupe d’Afrique des Nations. Le Burundi affrontera la Namibie le 20 juin prochain et espère rejoindre le contingent de nations déjà qualifiées pour un tournoi qui se tiendra en fin d’année. «Je ne serai pas de la partie cette fois car je suis un peu blessé, peste l’ex-Warnantois repris aussi avec les U23 par le passé. Il y avait certes peu de chance que je joue, mais je ne voulais pas prendre de risque. Je vais reprendre très bientôt avec mon nouveau club pour deux matchs amicaux face à OHL et Genk. Et, évidemment, j’ai envie d’être fit. J’ai expliqué la situation à Patrick Sangwa (NDLR: l’ex T1 de Herstal, devenu T2 du Burundi) et il a bien compris. Je veux continuer avec ma sélection nationale car c’est un vrai honneur pour moi. Je dois du coup continuer d’être visible avec mon club et le plus haut possible...»