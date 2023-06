Athlétisme - Championnats de Belgique Masters: Noël Ackaert a ajouté les performances aux résultats

Et en plus de se tenir à son schéma, l’athlète de 49 ans y a performé avec, dès le samedi, deux médailles d’or au saut en longueur et au triple saut. Une dernière épreuve où il était le seul inscrit dans sa catégorie… "C’est la première fois que cela m’arrive, c’est un peu dommage, souffle-t-il. Mais bon, en termes de classement, je pense que cela n’aurait rien changé car je réalise quand même un saut à 11m19, ce qui constitue la meilleure performance belge de l’année dans ma catégorie. Et c’est pareil en longueur. Il n’empêche, c’est moins encourageant, j’ai même arrêté mon concours après quatre essais. Il y avait un certain manque d’émulation. Ce qui est important, c’est de retenir les performances. Mon triple saut est le meilleur depuis quatre ans. Et mon saut à 5m60 à la longueur n’est qu’à quatre centimètres de mon record. Je suis en fin de catégorie M45, c’est chouette de me dire que j’ai le même niveau qu’il y a quatre ans. C’est de bon augure."

Ce qui n’était pas le cas le lendemain où, engagé sur le 100 et le 200 mètres, notre interlocuteur, confronté, à sept adversaires, est chaque fois monté sur la deuxième marche du podium. "Sur le 100 mètres, il y avait un gros vent de face. Et puis, avant le 200 mètres, j’ai été retenu plus de deux heures au contrôle antidopage. J’ai bu énormément mais, avec des chaleurs pareilles, le corps stocke et ne restitue rien. J’ai dû boire près de cinq litres, ce qui a provoqué des nausées et des maux de tête en plus de crampes. Au vu de ces circonstances, les chronos sont plus qu’honorables. Et c’est engageant pour la suite. " Car dès la saison prochaine, c’est en M50 que Noël Ackaert officiera avec, sans doute, pas mal de réussite.

La première place ouvre enfin ses portes à Bernard Grailet

Noël Ackaert n’est pas le seul régional à avoir décroché deux titres lors de ces championnats nationaux réservés aux Masters. En effet, dans la catégorie des M60, Bernard Grailet a maté la concurrence aussi bien au lancer du disque qu’au lancer du poids. «Comme je suis monté de catégorie, vu que je viens d’avoir 60 ans, j’ai regardé les performances et j’ai vu qu’on se tenait tous dans un mouchoir de poche, reconnaît-il. Je me suis alors dit qu’il faudrait que je sois au top du top. Et tout a vraiment bien fonctionné. J’avais déjà pas mal lancé il y a quinze jours lors d’une autre compétition, j’espérais refaire la même chose. Et j’ai encore fait mieux dès les premiers essais, ce qui a coupé les jambes de mes adversaires. Comme au tennis, il y a un aspect psychologique, mental et ça a joué.»

Et comme au disque, le Waremmien a frappé fort d’entrée de concours au poids avec un lancer à 12m04 avant de faire même cinq centimètres de mieux au jet suivant. «Et pourtant, je n’avais plus pratiqué cette discipline depuis un petit temps suite à une blessure à l’épaule. Mais tout a vraiment bien fonctionné. Franchement, je suis plutôt content de ces deux premières places mais encore plus des performances réalisées. Franchement, je n’aurais pas été trop déçu si j’avais été deux fois deuxième avec de tels lancers. Mais bon, j’y ajoute la médaille d’or à chaque fois, c’est encore mieux.»

Et pourtant, au départ de sa belle et longue carrière, rien ne prédestinait Bernard Grailet à devenir lanceur. «J’ai commencé l’athlétisme en 1972 à Oreye. Et j’ai été champion national juniors dix ans plus tard à la perche. Mais bon, maintenant, j’ai plus un physique de lanceur et je me consacre au poids et au disque, explique celui qui n’était plus monté sur la première marche depuis quelques années. En Masters, j’ai souvent été sur le podium. Mais, franchement, cela faisait un bon bout de temps que je n’avais pas été titré.»

Et le Waremmien a même été sacré à deux reprises ce week-end. Pourquoi bouder son plaisir quand les performances sont au rendez-vous?

Les médailles régionales

Or

Noël Ackaert (HUY) au triple saut M45 grâce à un saut à 11m19

Noël Ackaert (HUY) au saut en longueur M45 grâce à un saut à 5m60

François Chantry (FCHA) au triple saut M50 grâce à un saut à 10m76

Anouk Lilien (FCHA) au saut à la perche W40 grâce à un saut à 2m55

Anne-Marie Marneffe (HUY) au lancer du javelot W60 avec un lancer à 15m70

Bernard Grailet (WACO) au lancer du disque M60 avec un lancer à 41m51

Bernard Grailet (WACO) au lancer du poids M60 avec un lancer à 12m09

Argent

Noël Ackaert (HUY) au 100 mètres M45 en 12.84

Noël Ackaert (HUY) au 200 mètres M45 en 25.31

Carole Fauville (FCHA) au lancer du javelot W35 avec un lancer à 23m64

Daniel Peromet (HUY) au lancer du disque M65 grâce à un lancer à 32m12

Bronze

Anouk Lilien (FCHA) au 80 mètres haies W40 en 15.91

Carole Fauville (FCHA) au saut en longueur W40 avec un saut à 4m08

Alexandre Macors (HUY) au 3000 mètres steeple M40 en 14:31.67