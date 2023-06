"Si vous êtes présents, c'est que vous avez marqué nos carrières": Une fête totale pour les adieux de Jean-Yves Mercenier et Michaël Freson

Pour l’occasion, Pierre Moulin et les dirigeants mosans avaient organisé un match de gala opposant la future D3 ACFF du club à une formation composée de joueurs ayant côtoyé les deux personnages mis à l’honneur. Une équipe dirigée par Pierre Longueville certes vieillissante mais aux qualités innombrables, tous ou presque ayant connu le niveau national, voire international pour certains.

Et si c’est bien l’équipe fanion de Wanze/Bas-Oha qui a ouvert le score, c’est bien la Team Légendes qui l’a emporté grâce, notamment, à un triplé de Johann Licour, répondant à celui de son homologue Henri Neerdael. Et, bien évidemment, Jean-Yves Mercenier, portant son habituel numéro 5, et Michaël Freson, héritant du numéro 10 "car on a choisi les vareuses en fonction des tailles", ont été à la fête, inscrivant chacun un but sur penalty (NDLR: ce qui avait été convenu avant même le début de la rencontre) tout en distillant une passe décisive chacun.

Mais l’aspect sportif, bien que certaines phases de jeu auraient bien eu leur place dans l’élite du football provincial, passait bien évidemment au second plan pour faire place au côté festif de l’événement. C’est ainsi que les deux jubilaires ont eu droit à leur standing ovation et à de nombreuses accolades lors de leur sortie à quelques minutes de la fin de la rencontre arbitrée, pour l’occasion, par Stéphane Claes, un autre acteur qui aura marqué la carrière des deux hommes. "Si vous êtes présents, c’est que vous avez marqué nos carrières. Pour moi, le football, c’est avant tout des amitiés plus que le sportif. Vous avez tous répondu présent et ça me touche quand même un peu. Terminer comme ça, avec tous mes amis, les représentants du club, c’est fort. Simplement, j’ai juste envie de vous dire merci, pour tout ce que vous nous avez apporté. Et j’espère que ces amitiés perdureront dans le temps", confiait Michaël Freson, après avoir reçu de nombreux cadeaux de la part des deux équipes et avoir vu sa compagne, tout comme celle de son comparse, fleurie par le club. "C’est vraiment une super journée. J’ai été forcé d’arrêter, je pense que mon corps me le dit, avouait, de son côté, Jean-Yves Mercenier. Mais j’ai une proposition à faire à tous les joueurs présents: on s’est bien amusé et j’aimerais qu’on se revoie plus souvent, un vendredi par mois, pour faire une équipe de vétérans."

Une équipe qui, comme elle l’a prouvé ce dimanche matin, ferait des ravages dans toute la province. Car oui, le football régional sans Jean-Yves Mercenier et Michaël Freson n’est plus vraiment le football régional.

Arbitre: Stéphane Claes.

Buts: Tom Chabot (1-0), Johann Licour (1-1), Henri Neerdael (2-1 et 3-1), Johann Licour (3-2), Jean-Yves Mercenier (3-3 sur penalty), Mathieu Belme (3-4), Tom Louis (4-4), Michaël Freson (4-5), Henri Neerdael (5-5), Johann Licour (5-6), Yannick Woos (5-7).

WANZE/BAS-OHA: Hugo Tombal, Thomas Honay, Loan Moureaux, Alexandre Wilmotte, Noa Beaujean, Pierre Moulin, Tom Chabot, Théo Carraro, Julian Bisconti, Guillaume Goosse, Henri Neerdael, Alexis Pessotto, Tom Louis, Killian Adam.

TEAM LEGENDES: Olivier Dentz, Steve Babitz, Michael Freson, Paul Mouton, Julien De Vierman, Jean-Yves Mercenier, Manu Godfroid, Thomas Rovny, Mathieu Belme, Mathieu De roos, Johann Licour, Bertrand Vandervost, François Mossoux, Olivier Parmentier, Michel Ojea, Yannick Woos, Bruno Philippe, Adrien Verjans.