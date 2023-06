Perrine Bivort à l’assaut de la "Ligue des champions" en beach soccer

En Espagne, "tout est différent"

L’Ais Playas de San Javier peut compter sur trois de nos compatriotes. "Ma coéquipière à Woluwe, Anaëlle Wiard, évoluait là-bas l’année dernière. Quand elle m’a proposé de la rejoindre, j’ai sauté sur l’occasion car le niveau est nettement plus relevé par rapport à la Belgique. Par exemple, en Espagne, il y a un championnat avec plusieurs équipes alors que chez nous, cela n’existe pas. C’est très intéressant de pouvoir se confronter à d’autres joueuses, commente celle qui a débuté à Wanze/Bas-Oha. Tout est différent en Espagne et les moyens financiers sont également plus importants. Là-bas, le beach soccer est bien plus développé qu’ici, en Belgique."

Autant dire que Perrine Bivort compte en profiter au maximum. Ce lundi, elle entamera cette Ligue des champions avec une première rencontre face au CFP Caceres, une formation espagnole, à 18h. "Ce serait utopique de viser la victoire finale vu que nous nous connaissons à peine. Il n’y a que quatre étrangères dans l’équipe et l’objectif sera surtout d’emmagasiner de l’expérience et de trouver nos automatismes. En juillet prochain, deux autres rencontres de championnat sont programmées et, là, on aura sans doute notre mot à dire, assure la Verlainoise qui prend son pied. La première fois que j’ai participé à cette compétition, les règles Covid étaient toujours en vigueur. Cette fois, on peut aller dans tous les stades et rencontrer de nombreuses personnes. Le niveau, tant chez les hommes que chez les femmes, est impressionnant. Le public devrait également répondre présent pour que la fête soit totale. Quoi qu’il arrive, ce sera une superbe expérience à vivre."

Et comptez sur Perrine Bivort pour en prendre plein les yeux. Elle qui ne cesse de consacrer sa vie au football depuis l’âge de cinq ans. Une aubaine pour l’arrondissement qui peut compter, avec la Hannutoise Lola Wajnblum, deux joueuses de talent au plus haut niveau.