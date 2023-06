Football (P2): le joueur de Couthuin Florian Colon, gravement touché à la colonne vertébrale, pourrait ne plus remarcher

C’est un accident qui pourrait arriver à tout le monde. Une chute domestique qui va avoir des conséquences graves sur sa vie. F lorian Colon, l’avant couthinois de 27 ans, a vécu un véritable drame ce samedi. C’était pourtant jour de fête pour les Couthinois qui avaient loué un gîte dans le Luxembourg à Houffalize pour fêter la montée en P2 acquise de haute lutte après un superbe tour final. Tout allait bien entre les joueurs et quelques parents invités à venir faire la fête sur place quand le drame est survenu. Philippe Colon, le papa de Florian, n’a pas assisté directement à la scène mais était sur place. "C’est un drame qui pourrait arriver à tout le monde, dit-il, très affecté comme on s’en doute. Florian était en train de bronzer sur un mur haut de 5 mètres. Il s’est assoupi et a chuté. On a directement appelé les secours et un hélicoptère est intervenu pour le conduire au CHU de Liège. Il a été opéré en urgence et pris en charge directement." Après, on s’en doute plusieurs heures d’opération, le verdict est tombé: rupture de la colonne vertébrale et conséquences dramatiques pour le jeune homme. "Il le sait depuis cette nuit: cela va être compliqué pour lui de remarcher un jour, narre son papa. Mais il ne veut rien entendre et a promis de se battre. Il a un caractère de fou et a promis de ne rien lâcher. D’autres, avant lui, ont eu le même souci et ont réussi à remarcher. Donc, pourquoi pas lui ? C’est la faute à pas de chance, c’est tout. Et dans notre malheur, on peut encore être content car il est toujours en vie… On va le soutenir avec ses coéquipiers notamment qui sont devenus une véritable famille…"