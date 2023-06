Football (D2 ACFF): Quendrim Bakija arrive à Stockay "pour monter en Nationale 1"

Une arrivée en plus du côté de Stockay. Cette fois, c’est Quendrim Bakija qui a donné sa parole en vue de la saison prochaine. Cet ailier de 23 ans qui peut jouer en 7 et en 11 évoluait à Namur cette saison après des passages à Uccle, Tubize et Berchem. Il sort d’une grosse saison en D2 ACFF avec 10 buts et 5 assits à la clé malgré deux mois de blessure. "Au départ, je devais rester à Namur et découvrir la Nationale 1, raconte ce citoyen de Tubize. Mais on n’a pas trouvé d’accord. J’ai aussi eu des contacts avec Rebecq, club situé à 5 minutes de chez moi, mais j’avais envie d’un club encore plus ambitieux. Or, je viens à Stockay pour justement le challenge. Le club souhaite jouer la montée en Nationale 1. Et c’est vraiment ce qui m’attire. J’ai envie de jouer les premiers rôles dans la série."