L’année dernière, c’est par la toute petite porte (forfait volontaire d’un concurrent direct) que le RBC Haneffe a sauvé sa tête en régionale 2. Une saison marquée par la blessure catastrophique de Palazy, un changement de coach, une alchimie entre jeunes et anciens ne prenant pas sur le terrain et des désistements en cours de route. Une saison stressante… une nouvelle fois, alors qu’on avait tant d’espoirs dans l’effectif regroupé aux Templiers.

Maintenant, au moment de se projeter dans la prochaine saison via le tirage de la coupe AWBB, c’est un tout autre état d’esprit que l’on a en regardant le noyau actuel des troupes de Jérémy Prinsen. En effet, si le travail du nouveau coach a été performant et salué unanimement, force est de constater que le "rooster" est actuellement plus pauvre. Ne parlons pas de Stassen parti en cours de saison. Mais, la raquette s’est dépeuplée avec les pertes de Dessart, Kerkhofs et Szabo… laissant Ewbank seul véritable intérieur. Evidemment, Tassin y sera à nouveau aligné mais, la seule arrivée actuelle d’un d’Alessandro qui n’a pas retrouvé son niveau de l’époque neuvilloise après sa blessure ne va clairement pas suffire ! Heureusement, le club enregistrera le retour à la compétition de Jared Tshikala qui viendra densifier un peu le rooster.

Sur l’aile, on attendra avec impatience le retour d’un Palazy qui ne doit pas griller les étapes alors que Royen sera une arrivée positive pour pallier ay départ d’un Henrard qui n’a pas réussi à trouver la régularité qui aurait fait de lui un pion vital. En distribution, Gonda aura la très lourde tâche de faire oublier la paire Swolfs-Collombon, ce qui sera également très compliqué.

Au regard de cet état de fait, on a de quoi avoir des craintes pour la saison qui s’annonce. "Pas besoin de se mentir, sur papier, le noyau est moins talentueux", nous confiait un coach qui espère que l’orgueil de tout le monde sera un peu piqué par ce qualificatif. "Nous partons presque d’une page blanche avec un nouveau groupe à former et, pour moi, la découverte de Palazy. On n’a pas le choix, on doit faire corps, trouver une identité propre et cela peut donner une bonne surprise. Derrière, il faudra se battre sur tout pour avoir une chance alors que, devant, tout le monde aura des options. Certains douvent se révéler, d’autres confirmer, il y aura de la place pour tout le monde. Au 1er janvier, on intégrera aussi deux jeunes du centre AWBB (Dony et Colle) qui feront dès le début les entraînements avec nous."

Groupe D : Loyers A (R1), Linthout (R2), Natoye (R2), RSW Liège B (P1), RBC Wanze.

Groupe I: Liège Atlas (R1), Gallia Beez (R2), Buffalo Grâce Hollogne (P1), BC Hannut, BC Libramont (P1).

Groupe K: Esneux Saint-Louis A (R1), RBC Haneffe, Olympic Mont-sur-Marchienne B, Ressaix, Profondeville B.

Groupe N : Fresh Air (R2), ABC Waremme, R Excelsior Brussels, Eghien.

Groupe O : Kain (R2), Ninane (R2), Mazy, Union Huy

2. Trio de choc pour ambitions et préparation chez les dames

Trois équipes seulement au programme de la coupe puisque notre quota de formations a considérablement diminué au fils des années. Évidemment, on a suivi avec attention le tirage au sort de la poule des Hutoises de Mike de Keyser, finalistes l’an dernier. Pour les Mosanes, ce sera la poule E comme tête de série face à des équipes évoluant dans des catégories inférieures. "Pas question de se cacher ", lançait le coach hutois. "Au regard de notre parcours lors de la dernière saison et des renforts, nous devons viser de gagner cette compétition. Évidemment, tout va dépendre du moment où nous allons croiser la route des Panthers qui nous ont battus en finale et qui aligne toujours une équipe de D1. Mais, comme en championnat où nous viserons la première place, il ne faut pas avoir peur de nos ambitions."

Maintenant, pour se préparer à cette ambitieuse saison, il faudra clairement trouver d’autres adversaires et d’un autre niveau car, là, ce sera un peu light.

Pour la deuxième équipe du club promue en R2, les premiers pas sous la houlette de Gilles Graindorge se feront dans un groupe relevé avec les routinière d’Ottignies et, contrairement à nos autres équipes, avec trois adversaires.

Car, pour finir avec le programme de nos régionales, la R2 de Haneffe sera aussi dans un groupe réduit. Pour les filles de Fred Carton, ce sera le moyen de retrouver du rythme et des automatismes puisque les "mamans" feront progressivement leur retour dans l’effectif: "Comme chaque saison, nous prendrons cette compétition comme des bons matchs de préparation. Neufchâteau est une équipe du top de R1 et ce ne sera évidemment pas simple. Quaregnon est une équipe que je ne connais pas encore mais ce sera de toute manière une opposition relevée qui doit nous permettre de mettre notre jeu en place avant le début de la saison. "

Groupe A : Ottignies (R1), Union Huy B, Profondeville, Spa (P1).

Groupe C : Neufchâteau (R1), Haneffe, Féminin Quaregnon (R2).

Groupe E : Union Huy A, Templeuve, Esneux (R2).