Automobilisme (24 Heures du Mans) : Sarah Bovy si proche du podium au Mans

Avec la Suissesse Rahel Frey et la Danoise Michelle Gatting à ses côtés, elle a dû se contenter de la quatrième place avec la Porsche 911 RSR Iron Dames. "C’est un résultat difficile à avaler, a réagi Sarah au micro de la RTBF. Nous avons dû nous arrêter aux stands pour changer les freins dans les 45 dernières minutes. Nous n’aurions pas pu faire un tour de plus… Jusqu’au bout, nous avons tenté de revenir sur la troisième place, sans succès. C’est décevant, car nous avons été omniprésentes dans la bagarre aux avant-postes pendant 24 heures. Nous avons d’ailleurs passé pas mal de temps en tête."

Avec le recul, la déception laissera certainement place à une certaine satisfaction. Leaders à quatre heures du drapeau à damier, sur le podium provisoire durant 22 heures et dans le même tour que les vainqueurs à l’arrivée: la performance de Sarah et des Iron Dames a été remarquable dans la Sarthe. "Nous avons fait tout comme il fallait et nous avons pris les bonnes décisions stratégiques avec l’équipe", a-t-elle ajouté.

Notre représentante peut aussi se féliciter d’avoir réalisé une course exemplaire, sans commettre la moindre faute. Et ce n’était pas une mince affaire, notamment lorsque la pluie s’est invitée le samedi. "Je suis contente de ma performance et des bagarres que j’ai connues en course, a aussi confié Sarah à nos confrères. Les 24 Heures du Mans m’ont toujours fait rêver. Sachant que nous nous battions pour le Top 3, je voulais tout donner dès que je montais en piste. C’est ce que je suis parvenue à faire. Même si la pilule est difficile à avaler, je garderai un très bon souvenir du centenaire de cette course hors du commun. Je réalise que j’ai eu une chance immense d’y prendre part."

Autre élément de consolation: Sarah Bovy a signé son meilleur résultat au Mans pour sa troisième participation. Mais nul doute que la Nandrinoise espère faire mieux dans le futur. En 2024 avec Lamborghini? Cela reste à confirmer.

En attendant, Sarah s’apprête à vivre un autre rendez-vous important de sa saison dans moins de trois semaines: les 24 Heures de Spa. Pour l’occasion, elle sera engagée sur une Lamborghini Huracan GT3 EVO2.