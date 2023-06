Mercato en tennis de table: le point sur les mouvements dans les clubs huy-waremmiens

Crisnée, club le plus actif

Avec huit arrivées, les Crisnéens se sont montrés les plus actifs dans l’arrondissement. "Cette saison, avec nos quatre équipes, nous avons rencontré pas mal de soucis pour aligner des joueurs. On ne voulait plus revivre pareille situation, explique Roland Vandevenne, le président de Crisnée. On a donc saisi l’opportunité quand plusieurs joueurs de Remicourt, qui sont des amis, ont souhaité rejoindre Crisnée."

De quoi revoir certaines ambitions à la hausse. "Notre équipe première visera le maintien mais on aimerait pouvoir jouer la tête avec la P4 et ou la P5, poursuit l’homme fort crisnéen. On va enfin pouvoir passer une saison tranquille et le club envisage même à moyen terme de créer une cinquième équipe. L’objectif, c’est de garder cet esprit convivial et les transferts collent parfaitement avec la philosophie du club."

Un mercato "de rêve" à Marchin

Champions de P2, les Marchinois vont retrouver l’élite provinciale dix ans après leur dernière apparition. Et inutile de préciser que les Condrusiens seront ambitieux. Avec cinq renforts, ils feront figure d’épouvantail. "C’est un mercato de rêve, avoue Alexandre Bastin. Cela fait des années que j’essaye d’avoir Michaël et Giu avec moi. Finalement, tout s’est déroulé de la meilleure des façons car, pour le même prix, personne ne venait. L’arrivée de Giuliano coïncide avec la descente de Patapongistes, alors que celle de Michaël est une réelle surprise."

Avec de tels joueurs, Marchin visera forcément la montée en régionale. "On ne pourra pas se cacher. Le club voudra également faire monter l’équipe C pour réduire l’écart avec la A", précise Alexandre Bastin.

Nouveau départ pour Patapongistes

D’autres clubs connaissent cependant un mercato plus compliqué. C’est notamment le cas à Patapongistes qui a perdu trois de ses meilleurs éléments, après sa relégation en P2 . "Je suis évidemment déçu de tous ces départs, reconnaît Romain Helas. Pour le club, il s’agit d’un nouveau départ. On va intégrer deux jeunes du club (NDLR: Laurent et Sacha Machiroux) avec l’équipe première dans les mois à venir. L’objectif sera de s’amuser en essayant de se maintenir le plus vite possible. À moyen terme, la P1 reste l’ambition de tout le club."

Remicourt, qui deviendra le TT Étoile Donceel la saison prochaine, est à un tournant de son histoire. "Plusieurs de nos joueurs ont décidé d’aller à Crisnée, on respecte ce choix. Il y a eu plusieurs désaccords avec certains et la fusion avec Donceel va permettre au club de repartir sur de bons rails, commente Manu Heusicom. On devrait, en plus, acter la venue de Michaël Tobola qui compte se réaffilier."

On notera également que Viamont et Amay/Hermalle, qui fusionneront eux aussi la saison prochaine, se sont bien renforcés, notamment avec le retour de Mathieu Blavier. "SI on veut jouer le titre? L’important, c’est surtout d’être complet chaque semaine. Cela ne sert à rien d’avoir des ambitions démesurées, surtout cette saison où chacun devra trouver sa place dans cette fusion, expliquait, il y a quelques jours, Luc Jonet.

Destins similaires pour Saint-Georges et Bettincourt

Les deux meilleures formations de notre arrondissement n’ont pas connu beaucoup de changements durant ce mercato. Saint-Georges, qui militera pour la première fois de son histoire dans la nouvelle deuxième nationale, a néanmoins pu attirer Louis Chiaradia en provenance du Donald. "Louis est un superbe joueur avec une excellente mentalité. Il vient, en plus, du coin puisqu’il habite à Wanze. J’ai déjà évolué à ses côtés plusieurs saisons quand je jouais au Donald, explique Claude Bodart. On tournera donc à six et on visera le maintien."

De son côté, Bettincourt repartira avec la même équipe et ambitionnera encore le maintien en Wallonie-Bruxelles.

Tous les transferts

TT Saint-Georges

Arrivée: Louis Chiaradia (B4) du Donald.

Départs: François Docquier (C0) vers Marchin, Didier Wanuzka (C2) vers Montegnée, Dorian Van der Heyden (D4) vers l’Astrid.

Bettincourt

Arrivée: Nathalie Corbanie (E0) de l’Astrid.

Départ: Pascal Misson (C4) vers Crisnée.

Chiroux

Arrivée: /

Départs: Michaël Joannes (B6) vers Marchin, Pascal Rodriguez (C6) vers Wasseiges.

Patapongistes

Arrivées: Cédric Denhez (D2) de Tillier, Christophe et Noah Levecq (E6) d’Andenne, Axel Philippart (E6) d’Amay-Hermalle.

Départs: Giuliano Ricottone (B6) vers Marchin, Serge Moureau (B6) vers Ans, Mathieu Blavier (C2) vers Amay-Hermalle, Ezechiel Boerboom (E6) vers Wanze.

Tihange

Arrivée: /

Départs: Nicolas Docquier (C6) vers Marchin, Joseph Iacolino (D4) vers Amay-Hermalle.

Wanze

Arrivées: Yann Delaunois (C6) de Hyon, Florent Cardoen (D2) de Vedrinamur, Georges Henrard (E2) de Marchin, Ezechiel Boerboom (E6) de Patapongistes.

Départ: /

Marchin

Arrivées: Giuliano Ricottone (B6) de Patapongistes, Michaël Joannes (B6) de Chiroux, François Docquier (C0) de Saint-Georges, Brighton Paquet (C2) de l’Astrid, Nicolas Docquier (C6) de Tihange.

Départ: Georges Henrard (E2) vers Wanze.

Viamont et Amay-Hermalle*

Arrivées: Mathieu Blavier (C2) de Patapongistes, Joseph Iacolino de TIhange, Grégory De Michele (D4) de l’Astrid, Bernard Morelli (C6) de Crisnée, Thierry Velle (C6) d’Aywaille.

Départs: Jonathan Verniers (C6) vers Ozanam, Axel Philippart (E6) vers Patapongistes.

TT Cercle

Arrivées: /

Départs: Denis Pirard (C4) vers Chênée, Michel Strang (C4) vers Chênée, Benoit Britte (C6) vers Dolembreux.

Crisnée

Arrivées: Pascal Misson (C4) de Bettincourt, Carine Bessemans (C6) de Remicourt, Olivier Lehaut (D2) de Remicourt, Kévin Labaisse (D6) de Remicourt, Valmont Dupont (E4) de Remicourt, Chloé Delwart (E6) de Remicourt, Manon Bollinne (E6) de Waremme, Jennifer Demoitie (NC) de Remicourt.

Départ: Bernard Morelli (C6) vers Amay-Hermalle.

Waremme

Arrivée: Alan Galand (B6) d’Ans.

Départs: Manon Bollinne (E6) vers Crisnée, Yves Martiny (D4) vers Prayon.

Remicourt

Arrivée : Philippe Halleux (C4) d’Ans.

Départs: Eric Bourguignon (C6) vers Montegnée, Noah Bryssinck (NC) vers la VTTL, Carine Bessemans (C6) vers Crisnée, Olivier Lehaut (D2) vers Crisnée, Kévin Labaisse (D6) vers Crisnée, Valmont Dupont (E4) vers Crisnée, Chloé Delwart (E6) vers Crisnée.

Renaissance

Arrivées: Bernard Dubois (C6) de Borlez, Emmanuel Colon (C6) de Borlez, Pierre Lallemand (D0) de Borlez.

Départs: /

Clavier

Arrivées: Stéphane Thion (D0) de Flawinne, Jean-Louis Vandericken (E0) de Templiers, Valérie Lambert (NC) du Donald.

Départ: Loric Holzemann (E0) vers Aywaille.

Templiers

Arrivée: Pierre Mottet (D2) de Jehay.

Départ: Jean-Louis Vandericken (D6) vers Clavier.

Jehay

Arrivée: Sébastien Philipkin (E0) d’Oupeye.

Départ: Pierre Mottet (D2) vers Templiers.

Bas-Oha/Huy

Arrivée: /

Départ: Bernard Borghoms (D0) vers Andenne.

*Pour rappel, les clubs de Viamont et Amay-Hermalle fusionnent dès la saison prochaine.