"Légende, c'est un énorme mot" : Michael Freson et Jean-Yves Mercenier jubilent lors d'un match de gala pour leurs adieux

L’événement de ce dimanche matin est nommé ‘le jubilé des légendes’. Vous considérez-vous comme tels ?

Jean-Yves Mercenier: Non. Légende, c’est un énorme mot. Oui, on joue ici depuis longtemps et on a peut-être écrit une page du club. Mais nous sommes toujours là en tant que coachs de l’équipe première et coordinateurs des jeunes. On sera toujours là. Car, pour ma part, c’est mon club. Légende n’est pas le bon mot.

Michaël Freson: Il faut demander ça à Pierre Moulin (rires). Peut-être que les plus jeunes nous voient comme ça mais nous, on a aussi d’humilité pour se considérer comme des joueurs passés par le club. Nous ne sommes pas les premiers et il y en aura encore. C’est un terme qui est un peu fort. Oui, on a écrit une des pages du club, mais il y en a eu avant et il y en aura encore.

On parle aussi de jubilé. Cela veut-il dire qu’on ne vous verra plus jamais avec une vareuse après le match de ce dimanche ?

M.F.: Oui. Sauf si on a douze blessés. Je reste affilié au club, mais vraiment s’il faut dépanner. Ce ne sera sans doute pas nécessaire car on a tellement de bons jeunes qu’il serait ridicule de ne pas aller puiser dans ce réservoir pour faire jouer un vieux rigolo de 42 ans. L’expérience ne suffit plus au niveau national. Cela fait presque trois ans que je n’ai plus joué. Je ne rejouerai plus, c’est une quasi certitude.

J-Y.M.: C’est un peu un jubilé forcé (rires). Mais je me rends aussi à l’évidence. En D3 ACFF, je n’ai plus les capacités pour y jouer. J’ai dans l’idée de taper la balle avec les potes de temps en temps. On fait confiance aux jeunes. Mais toujours une petite idée: on a beaucoup de potes, pourquoi pas une équipe de vétérans ? Le foot m’attire toujours. Après, si c’est pour être en chaise roulante dans trois ans, ce sera fini.

C’est une fierté d’être mis à l’honneur de cette manière ?

J-Y.M. : Oui, ça me fait hyper plaisir. Déjà, lors de l’avant-dernier match, Pierre Moulin et Julian Bisconti sont venus nous trouver pour qu’on soit sur la feuille lors du dernier match à domicile. Déjà là, j’étais très touché mais on ne voulait pas fausser le championnat. Ici, ça fait plaisir, on va retrouver des personnes qui nous ont été chères.

M.F.: À part un intermède de trois ans à Solières, on a toujours évolué pour le club tous les deux. Forcément, on ne peut être que touché. Beaucoup de joueurs seront présents, cela veut dire aussi qu’on leur a laissé un beau souvenir quand nous avons joué avec eux.

D’ailleurs, la liste des joueurs convoqués est impressionnante. Cela risque d’être une belle fête...

M.F.: C’est vrai, pas mal seront là alors que c’est la fête des pères. Mais ils ont dit qu’ils n’en avaient rien à f…. de leurs enfants (rires). Ça me touche, je le répète. Il risque quand même d’y avoir de l’émotion au moment de monter sur le terrain.

J-Y.M.: Oui car ce sera aussi l’occasion de fêter la montée, de rassembler les joueurs. On a bien fêté la montée cela le jour J contre Geer, puis on a perdu le titre, ce qui a été une petite déception. Mais les joueurs méritent aussi d’être récompensés. Ce sera une fête pour eux également.

Le maître mot de cet événement, ce sera vraiment le plaisir ?

J-Y.M. : Il n’y aura pas d’esprit de compétition. Mais on va quand même montrer que les plus vieux sont là.

M.F.: Ce ne sera pas journée portes ouvertes. Mais on va déjà essayer de ne pas être ridicules. Ce qui doit primer, c’est l’esprit festif et l’amusement.

J-Y.M.: Ce qu’il faut souligner aussi, c’est la personne qui va venir arbitrer, Stéphane Claes. Il y a des joueurs qui ont été marquants, mais aussi des arbitres, des entraîneurs.

M.F.: C’est un ensemble, cela ne se résume pas uniquement aux joueurs. Cet arbitre, c’est aussi un symbole. Tous les bons acteurs seront présents.

J-Y.M.: Je viens vraiment pour m’amuser, prendre du bon temps. Et puis, le football, ce sont deux mi-temps, mais il y a aussi une troisième après.

En 2023, les clubmen deviennent de plus en plus rares alors que vous, vous n’êtes partis que trois ans à Solières. Qu’est-ce qui vous a fait rester aussi longtemps au club ?

M.F.: L’amour du club, tout simplement. On a vécu trois superbes années à Solières, mais nous sommes amoureux du club de Wanze/Bas-Oha. On passe plus de temps dans le club que dans nos maisons.

J-Y.M.: Oui, Mika est un peu ma maîtresse (rires).

M.F.: Il y a aussi l’attachement à toutes les personnes au club: les dirigeants, les bénévoles. Quand on voit leur investissement, on s’attache aussi à certaines personnes. Wanze/Bas-Oha est aussi un club formateur. Quand on voit ce qu’on sait faire avec les jeunes, c’est une fierté.

J-Y.M.: C’est un club familial, c’est un cadre que je recherchais. Wanze/Bas-Oha a toujours été dans mon cœur, même quand j’ai évolué à Solières. Oui, c’est sans doute une page qui se tourne en tant que joueur, mais on a encore du boulot autre part.

Il n’y a presque pas eu de transition entre vos carrières de joueur et d’entraîneur. Vous n’imaginez pas votre vie sans football ?

J-Y.M.: Ouf, ça, je ne pense pas. Tout s’est enchaîné ici, cela a été très vite. Oui, le foot est gravé dans mon cœur et dans mon corps, ma femme est au courant. Oui, j’ai parfois des reproches, mais elle m’a pris comme ça. Elle continue de me supporter comme ça et je ne sais pas si ce serait le cas si je restais plus à la maison (rires).

M.F.: Et quand on n’a pas foot le dimanche après-midi, on va quand même voir des matchs (rires). Couper net, ça me semble être trop difficile. J’apprécie les moments au calme, mais ici c’était le bon moment pour effectuer cette transition naturelle. C’était une bonne façon de rester dans le vestiaire. Le sport, ça fait partie de nos vies. Mais ce qui est encore le plus important, vu nos valeurs, au niveau amateur, ce sont les amitiés.

Les détails pratiques

Coup d’envoi : 10h au Stade Louis Manne.

Arbitre : Stéphane Claes.

WANZE/BAS-OHA : le noyau de l’équipe P1 montante de cette saison dirigé par Julien Thiry.

TEAM LÉGENDES : Olivier Dentz, Thomas Rovny, Manu Godfroid, Bertrand Vandervost, François Mossoux, Johann Licour, Olivier Parmentier, Mathieu Belme, Michel Ojea, Jérôme Zorino, Nicolas Graindorge, Yannick Woos, Matheiu De Roos, Manu Barro, Julien De Vierman, Steve Babitz, Paul Mouton, Harold Deglas, Bruno Philippe, Adrien Verjans, Giovani Alaimo, Jean-Yves Mercenier, Michaël Freson. Une équipe qui sera coachée par Pierre Longueville.

"Alexandre Chteline, c'est un vrai Monsieur"

Le meilleur souvenir

Jean-Yves Mercenier : Un souvenir marquant reste aussi mon enterrement de vie de jeune homme avec Alexandre Chteline. Il était très rigoureux et, là, il a passé le cap car je l’ai fait à un entraînement un samedi matin. Je suis arrivé déguisé et il est rentré dans le jeu. C’est un super souvenir familial.

Michaël Freson : Je me souviendrai toujours de l’enterrement du chalet, qui était à la place de la buvette actuelle. On l’avait fait brûler au sens figuré du terme. Bizarrement, je citerais aussi la saison en Promotion C avec les Limbourgeois et les Anversois même si nous sommes descendus. C’était une année extraordinaire, enrichissante. On a vu autre chose que nos contrées.

L’attaquant le plus ennuyant

J-Y.M. : En Promotion C, Cisse Severyns. C’était un monstre, c’est vraiment l’attaquant qui m’a marqué.

M.F. : Moi, il est moins célèbre que celui de Jean-Yves mais j’ai toujours eu beaucoup de difficultés à jouer contre Michaël Janin. D’ailleurs, lors d’un match, Chteline m’a fait sortir après 25 minutes tellement j’étais à la rue.

J-Y.M. : On pourrait aussi citer Gokhan Yilmaz. Quand il jouait à Huy, c’était très fort.

Le coéquipier le plus talentueux

M.F. : En qualités pures, Stefano Henrot, sans hésitation. Dans la douche, il peut jongler avec un savon. Mais si on y ajoute l’efficacité, je dirais Mathieu Belme. À Solières, lors d’un entraînement, il donne le corner pied droit d’un côté et avec autant de précision de l’autre côté avec son pied gauche. On ne peut pas oublier non plus Manu Godfroid et Bertrand Vandervost, c’était beau à voir jouer et nous étions un peu leurs porteurs d’eau.

J-Y.M. : Moi je pense à Mustafa Saglam. Il arrivait du Standard, c’était un magicien avec le ballon. Un peu dans le même style que Vandervost mais plus fin et qui savait rentrer dedans.

Le coach le plus marquant

J-Y.M. : Chteline! Il est arrivé à Bas-Oha dans un club familial, de village, alors qu’il était professionnel. Et il a su s’adapter à l’endroit où il était. On a vécu des moments magiques avec lui. Je garde en tête certaines réflexions. C’est un vrai Monsieur qui prend encore des nouvelles de nous, de la famille. Ce fut fantastique.

M.F. : Même réponse. Il avait les compétences de plusieurs entraîneurs en lui. On pourrait citer Pierre Longueville pour ses théories extraordinaires ou Yves Dethier pour son fighting spirit et ses entraînements vraiment top. Mais Chteline réunissait tout ça. On l’aimait tellement bien qu’on l’appelait à 3 heures du matin en guindaille pour rigoler. F.C.