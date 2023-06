Football (P4B): meilleur buteur de la série avec 45 roses, Jean Sauvage arrête le foot en apothéose

Jean Sauvage, vous avez inscrit officiellement 45 buts en championnat. Était-ce pensable en début de saison ?

Je m’y étais préparé en tout cas. Je ne dis pas que c’était envisageable, mais en tout cas c’était une possibilité. En début de saison, l’entraîneur nous avait demandé d’inscrire sur un bout de papier un objectif que l’on souhaitait atteindre au terme de l’exercice. Je vous le donne en mille, je voulais finir meilleur buteur de la série. Alors oui, ce sont 45 buts et c’est extraordinaire. Par contre, la petite voix dans ma tête m’indique que j’aurais pu mieux faire. Sans prétention aucune. Simplement parce que je suis conscient qu’il y a eu des ratés. Honnêtement, je pense que la barre des 50 buts était jouable. Ça aurait été top. Ce que je retiens, c’est que mon score de 2017 est égalé (NLDR: il avait également transformé 45 envois).

À quoi est-ce dû cette efficacité ?

Sans hésiter: à l’expérience. Si j’avais pu avoir cette mentalité-là à mes débuts, j’aurais sans doute été encore plus prolifique car c’est durant ma deuxième partie de ‘carrière’où j’ai su apprendre de mes erreurs et me concentrer à 200% sur le football que j’ai progressé. J’ai eu une prise de conscience telle qu’elle ne m’a plus quitté. J’ai toujours cherché à apprendre. Cependant, je n’ai pas toujours évolué sur le front de l’attaque, j’ai même été latéral durant un exercice.

Tous les buts proviennent de plein jeu ?

J’ai inscrit, au total, quatre penaltys sur six… Je vois déjà sourire mes coéquipiers (rires). Ainsi que deux coups francs. Pour le reste, ils sont venus de plein jeu.

S’il y a un but à retenir, ce serait lequel selon vous ?

Vous savez bien que c’est toujours difficile de choisir car, en plus, j’ai la particularité d’avoir marqué deux buts dans la même rencontre et ces derniers sont tout bonnement exceptionnels. Nous jouions contre Hamoir B et j’ai eu la possibilité de réaliser un retourné. Quelques instants plus tard, le cuir a franchi la ligne et c’est un objectif secondaire que j’ai pu rayer de ma liste. En effet, outre l’intention de terminer meilleur buteur de la série, je voulais inscrire un but sur un retourné, parce que cela n’était jamais arrivé dans ma carrière, mais également sur coup franc. D’une pierre deux coups, j’ai eu la chance de transformer un coup franc dans les mêmes nonante minutes.

Finir sa carrière sur un tel exploit, quelle émotion cela procure-t-il ?

Je suis avant tout heureux pour le club. Et puis, l’ovation que j’ai reçue lors de la dernière rencontre montre que les gens sont reconnaissants pour toutes ces années. J’ai réussi à vivre pleinement le coup de sifflet final comme une consécration. Avant ça, je n’avais pas conscience de l’image que je pouvais renvoyer. Désormais, j’en suis complètement lucide. Je me rends compte de la valeur des choses. C’est collectivement magnifique et ne parlons pas de l’individuel qui est d’une franche réussite. En plus, j’ai fait cela toujours au sein du même club, c’est d’autant plus gratifiant. D’ailleurs, certains jeunes de l’équipe avec qui j’ai discuté n’en revenaient pas et c’est à ce moment que je leur ai bien stipulé qu’ils devaient un maximum profiter car cela n’arrive pas souvent dans une vie. Si je dois résumer ce laïus, je dirais simplement que je suis très fier. Templiers, c’est une famille et une famille on ne l’abandonne pas. C’est pour cette raison que je me suis mis à disposition du groupe au besoin et que je compte m’entraîner occasionnellement pour prendre des nouvelles du groupe. Il est temps pour moi de me consacrer à ma vie familiale. Je vais avoir la chance d’être papa en août et je compte me concentrer le plus possible sur mon enfant, qui est le premier. J’ai l’envie de rester sportif et, à 32 ans, je pense qu’on a encore l’occasion de vivre beaucoup de choses.