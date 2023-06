Jogging - Challenge condrusien: La Condrusienne, toujours pour la bonne cause

Et c’est la Condrusienne, qui porte bien son nom, qui ouvre cette série de joggings, dès ce vendredi soir. Un événement qui n’en est pas à son coup d’essai et qui devient, petit à petit, un classique du Challenge.

Après quelques ajustements au niveau des parcours l’an passé, la Condrusienne va retrouver son tracé habituel pour la longue distance de 11.7km. Pour la plus petite (6.7km), la donne est bien différente. "En fait, il y a des travaux sur un sentier et on ne sait donc plus l’utiliser, explique Michel Jadin. Du coup, cette course se déroulera uniquement dans le village et sur la route. "

Ce qui n’empêchera évidemment pas le dénivelé car on reste bel et bien dans le Condroz. Et, comme l’épreuve en a pris l’habitude aussi, un tracé de 5 kilomètres réservé aux PMR a été mis sur pied. "Il empruntera une bonne partie de la petite distance et les participants s’élanceront sur le coup de 19h20 (NDLR: pour 19h30 pour le 11.7km et 19h45 pour le 6.7km)", analyse l’organisateur de l’épreuve.

Le tout sera précédé des courses réservées aux enfants qui pourront effectuer un, deux, trois ou quatre tour(s) du terrain de football, lieu de départ des courses pour les grands. Les bénéfices de l’événement seront, une fois de plus, consacrés à l’organisation d’un stage de ski l’année prochaine. "C’est exact, et cela concerne aussi bien l’école que l’institut pour adultes, ajoute Michel Jadin, qui attend pas mal de monde. Pour l’instant, la moyenne sur le Challenge est de 340 participants. Avec le beau temps annoncé, je pense qu’on peut viser 400 personnes, ce serait déjà bien. "