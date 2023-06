GT4 European Series - Antoine Potty dompte la pluie... en slicks!

Lors de cette première course, samedi après-midi, Antoine Potty a certainement pris le meilleur départ. Dès le premier virage, grâce à un freinage tardif "au feeling après le départ lancé", le Hamoirien s’emparait en effet de la tête, doublant ainsi l’équipage qu’il considère le plus comme une menace pour le titre: l’Aston Martin 74 du duo Weyrich-Lachenauer. "En un tour, j’ai même réussi à créer un petit gap de 150-200 mètres. J’étais bien parti, mais il y a eu une procédure de Safety Car, on a donc été rassemblé. Lors du restart, j’ai maintenu le rythme pour garder le leadership tout en économisant les pneus."

Malheureusement pour l’équipage Toyota, un souci du RaceLogic, un système qui calcule automatiquement le temps à passer en PitStop, les retiendra cinq secondes de trop. De quoi les rétrograder en deuxième position, une position qu’Étienne Chéli n’a su que maintenir lors de son relais. "On était satisfait du résultat, mais très frustré."

De la frustration à la jubilation

En course 2, c’est Étienne Chéli qui prendra le volant le premier. Parti cinquième après une qualification plus simple que son équipier, le Français restera dans le sillage du leader durant tout son relais. Il rendra la voiture à Antoine en quatrième position. "Grâce à une bonne stratégie, (NDLR: il est rentré plus tôt que ses adversaires) , j’ai pu foncer seul sur la piste en sortant. Une fois tout le monde rentré, j’étais en fait troisième, nous avons donc encore gagné une position."

Ensuite, la course s’est totalement métamorphosée pour le Hamoirien avec l’apparition de la pluie sur une partie du tracé. "Progressivement, la piste s’humidifiait, mes concurrents sont ainsi rentrés pour mettre des pneus pluie, mais on a décidé de garder nos slicks. Un choix payant à court terme car nous avons ainsi pu accroître notre avance de façon considérable, mais risqué sur le long terme."

En effet, si les slicks se montraient encore efficaces lors du début de l’averse, ils le furent beaucoup moins une fois la piste totalement humide. "Nous avions gagné trois minutes en ne rentrant pas, et progressivement, mes adversaires me reprenaient 10, 20, 30 et même 40 secondes. À la fin, j’ai gagné alors que le deuxième était tout proche."

Une performance remarquable dans une course que l’on qualifie déjà d’historique en GT4 Europe.