Football - Olivier Mulowa, meilleur buteur de P4A bien malgré lui

Olivier Mulowa, ce fut une surprise de vous retrouver cette saison avec la P4.

Je ne m’y attendais pas du tout. Au départ, je devais jouer toute la saison avec la P1 comme ce fut le cas la saison dernière. Malheureusement, je ne suis pas parvenu à faire mon trou. C’est une immense déception mais je dois l’accepter d’autant que l’équipe tournait très bien.

Vous avez donc dû prendre votre mal en patience avec l’équipe B.

Je l’ai fait avec plaisir pour le bien du club. Mais je savais que j’avais l’étiquette d’un joueur de P1 et il fallait que j’assume mon statut. J’ai joué moins de vingt matchs et je pense que je m’en suis sorti avec brio. Je voulais marquer à chaque match et me rendre indispensable à cette équipe. Ça m’a joué des tours puisque je n’ai quasiment pas joué en P1 (NDLR: il comptabilise 216 minutes de jeu).

Vous étiez-vous fixé un objectif ?

Au fil de la saison, je m’étais dit en rigolant que si je marquais trente buts, ce serait déjà très bien. Ici, avec trente-six goals, c’est pas mal. Sans me jeter des fleurs, je ne pense pas avoir le niveau de la P4, je suis parvenu à marquer contre toutes les équipes du championnat. Même si je n’évoluais pas dans une série de mon niveau, j’ai tout donné.

Vous aviez déjà marqué autant dans une saison ?

Non. La dernière fois que j’avais inscrit autant de buts, c’était à Bruxelles en P3. J’avais alors marqué 31 goals. Je ne pensais pas pouvoir marquer autant, honnêtement.

Avez-vous pensé, ne serait-ce qu’un moment, stopper votre aventure avec Geer ?

Non, jamais. J’ai le mental suffisant pour surmonter ce genre d’épreuve. Alors, en effet, j’ai reçu un coup au moral en cours de saison mais j’ai tout de même pris du plaisir. Et puis, dans le football, je sais que tout peut aller très vite dans un sens ou un autre. Ce qui est dommage, c’est que je suis dans la fleur de l’âge (31 ans) et que j’étais persuadé de pouvoir aider la P1. Mais j’ai toujours respecté les choix de Nicolas Henkinet.

Un titre de champion, même en P4, ne se refuse pas !

Clairement et je ne regrette pas d’avoir prêté main-forte à l’équipe B car j’ai vraiment fait de très bonnes rencontres. Au début, j’étais réticent car je craignais un peu le niveau des adversaires. J’avais des appréhensions au niveau du climat de cette série. Finalement, tout s’est très bien déroulé. Je le répète: j’ai pris du plaisir et c’est le plus important. Ça n’a pas été facile à accepter mais ce titre de champion est la cerise sur le gâteau.

La suite de votre carrière se déroulera en P2 avec Verlaine B.

Tout d’abord, je tiens à préciser que je n’ai aucune rancœur envers Geer. Je suis parti en très bons termes et je remercie le club pour ces deux saisons. Je conseille à quiconque de jouer là-bas avec une ambiance très familiale. Je souhaite le meilleur à la P3 et à la P1. L’équipe première mériterait d’accéder, pour la première fois, à la D3. Mais je devais penser à moi vu que je ne rentrais plus dans les plans de Nicolas Henkinet. L’opportunité de jouer en P2 m’intéresse, surtout que la série sera vraiment très relevée. Et puis, je vais pouvoir rejouer avec Mike Grosdent.

Je ne vous cache pas que j’ai envie de prouver à tout le monde que je ne suis pas encore mort. Je reste convaincu que j’ai le niveau d’une P2 voire plus. Quand on m’a proposé cette offre, j’ai tout de suite sauté sur l’occasion.

Avec quels objectifs ?

Ce sera d’abord de retrouver du rythme et enchaîner les titularisations. Si j’inscris déjà 15 buts, ce sera une saison réussie. À moi de bien bosser pour être en pleine forme dès la reprise. A mon âge, je peux encore jouer quelques années et cette P2 est le bon compromis. Je suis confiant !