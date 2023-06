Football - Aux origines du "Système d’Onofrio" à Bas-Oha sous la plume de Nicolas Taiana

Nicolas Taiana, évoquer le sujet Luciano D’Onofrio n’est pas chose neuve. Il a fait l’objet d’un tas de reportages. Pourquoi revenir sur lui encore et encore ?

C’est vrai qu’on a déjà beaucoup parlé de lui. J’ai notamment collaboré à l’émission ‘Cash Investigation’qui lui a été consacrée. Mais je restais un peu sur ma faim. En rédigeant mon livre, je me suis d’ailleurs demandé pourquoi personne n’avait fait ça avant. Je n’avais jamais lu quelque chose qui allait dans la profondeur. Or, il restait beaucoup, beaucoup de zones d’ombre liée à l’homme et son parcours. Comme le fait qu’il ait écopé de quatre ans de prison au Portugal pour trafic de drogue. Mention qu’il a fait rayer de son casier judiciaire, bien sûr. Très peu de gens en ont parlé. Même quand le Standard a été champion sous sa houlette en 2008. Pourtant, Luciano D’Onofrio, c’est la personnalité qui résume le mieux l’histoire du football belge ces dernières années.

Vous n’avez jamais reçu de menaces ?

Non, pas directement car je ne l’ai jamais eu au téléphone pour ce livre ou alors très brièvement. J’ai eu quelques coups de pression, mais rien de grave. Je tenais vraiment à ma liberté. Et je l’ai eue, contrairement à mes collègues de 2008-2009, qui bossaient avec lui au quotidien et qui avaient besoin de lui. Mais il y a beaucoup de fantasmes liés à sa personne. Comme le fait qu’il soit lié à la mafia. J’ai par exemple déjà entendu dans la bouche d’une personnalité politique de Liège que tout était diligenté de la Sicile. C’est faux, évidemment, mais D’Ono entretient ce fantasme en ne parlant pas. Quant aux menaces, son avocat m’a un peu tancé. J’ai eu aussi l’un ou l’autre proche comme François Fornieri qui m’a dit que ce n’était pas cool de mettre des bâtons dans les roues d’une telle succes story. Plus grave peut-être, c’est le coup de pression d’un journaliste très influent d’une grande chaîne télé, proche de Luciano, qui s’est renseigné sur ce qu’on faisait pour l’émission ‘Cash Investigation’. Mais sans plus. Après, dans la tête, ça trotte quand même.

Comment un personnage pareil a su monter un système aussi complexe d’enrichissement border line en toute impunité en Belgique ?

Il n’a en effet jamais eu de condamnation en Belgique. Il aurait pu être condamné pour des malversations financières via un système de sociétés offshore mais c’est dur de déchiffrer ça. Il s’en sort car il paye un 1,6€ million de transaction pénale. Sinon, il passait en correctionnelle avec sans doute une condamnation. Mais il a été très malin dans son système de rémunération et a été défendu par de très bons avocats face à un système judiciaire belge très lent.

Il y a du génie dans sa stratégie, non ?

Oh oui, totalement dans la façon dont il a réussi à se construire un réseau, une carrière, etc. Il démarre de rien avec un talent correct à Bas-Oha très jeune, mais pas pour jouer en D1. Il a compris très tôt qu’il devait s’entourer de gens plus vieux et plus influents que lui pour être plus fort. Il a toqué aux bonnes portes et a fait fructifier son bien. Avec un vrai sentiment d’impunité, je pense. La meilleure explication de son génie, il l’a dit dans ‘So Foot’: avec lui, le ballon n’a pas franchi la ligne de but, il est toujours sur la ligne, à la limite.

Imaginez qu’il passe ici devant nous dans le centre de Liège et il vous propose de lui poser une et une seule question. Ce serait laquelle ?

Ouf, difficile ça. Je vais en proposer deux. D’abord, j’aimerais savoir ce qu’il a fait entre janvier 1980 et juillet 1981. On a alors totalement perdu sa trace avant qu’il ne resurgisse au Portugal. Il a avancé être passé par les États-Unis à ce moment, mais je n’ai aucune certitude. Si je peux en avoir une deuxième, ce serait de savoir si, rétrospectivement, il pense avoir été dans les règles tout au long de son parcours…

Dans votre livre, vous expliquez que son premier transfert, alors qu’il est toujours joueur, c’est à Bas-Oha qu’il le fait. C’est là que tout commence ?

Ce transfert, celui de Pino Scopel, ne se fera finalement pas. Mais, oui, c’est fort possible même si, à Bas-Oha, il était encore jeune et arrive à 20 ans en D3. En attendant, très tôt, il a déjà cette fibre-là. Elle lui est transmise aussi, je pense, par Dominique qui alors joue en réserve à Bas-Oha. Lucien a beaucoupe laissé traîner ses oreilles, notamment dans le magasin de sport tenu par son mentor Henri Depireux. Il s’est alors créé un réseau.

Il n’a fait qu’un cours passage à Bas-Oha, mais aura marqué le club l’air de rien.

Oui parce qu’il en est devenu un bon joueur en D3 à l’époque. Puis, il a croisé pas mal de gars de votre arrondissement dans son parcours comme Jacques Massart avec lequel il a joué à Bas-Oha et qu’il a retrouvé lors d’un transfert de prison. Il a aussi cotoyé Guy Hubart qu’il a failli mettre à Porto en 1984 avant de le recroiser en Italie alors que le Hutois évolue à Boavista pour un match de Coupe d’Europe. Hubart hallucine de le voir avec son survêt’des Girondins de Bordeaux et de constater qu’il connaissait tout le monde, preuve qu’il avait déjà vite et bien grandi, le D’Ono.

En vous lisant, on a le sentiment qu’on pourrait ajouter une suite à ce livre, non ?

Oh oui, je n’ai pas tout dit, loin de là. Je pense à proposer à un producteur l’idée de faire une série sur sa vie qui, comme il l’a dit lui-même, est un vrai film. Sa vie est en relation directe avec l’évolution de la Wallonie. C’est ça aussi qui est intéressant.

"Le Système d’Onofrio", Nicolas Taiana, Kennes, 24, 90€