Cyclisme - Après son beau résultat sur le Tour de Romandie, Cian Uijtdebroeks veut confirmer sur celui de Suisse

Cela fait désormais trois semaines que Cian Uijtdebroeks n’a plus épinglé un dossard à son maillot. La dernière fois, c’était sur le Circuit de Charleroi Wallonie, une épreuve d’un jour qu’il avait décidé d’ajouter à son programme pour prendre du rythme après avoir été malade dans la foulée du Tour de Romandie. Il affichait un large sourire à l’arrivée. "Je suis content de cette reprise, de mes sensations, et, pour couronner le tout, notre équipe a gagné avec Jordi Meeus", nous avait-il raconté quelques secondes après la fin de la course.