Julien Lannoy, champion de P4B, viré de Templiers-Nandrin B : "À part au PSG, quel club se sépare de son coach champion ?"

"À part le PSG, quel club se sépare de son coach champion, s’interroge l’intéressé présent chez les Nandrinois depuis l’âge de douze ans. Je suis dégoûté et déçu. Hormis Francis Dupont et Fabrice Piters, qui ont été très corrects envers moi, les autres membres du comité n’ont même pas voulu me recevoir. Ce qu’ils me reprochent ? Un manque d’objectivité envers les jeunes la saison prochaine. Ils estiment que j’allais seulement faire confiance à mes amis et non aux U19 qui débarquaient. J’ai bien senti que je dérangeais...On réalise un boulot remarquable avec toute l’équipe et voilà comment le club me remercie, c’est triste. Je suis déçu de la nouvelle direction, cette décision est hallucinante."

Julien Lannoy continuera cependant à encourager Templiers-Nandrin dans le futur. "C’est mon club de cœur, je ne souhaite que le meilleur à tout le monde. Je continuerai à venir voir la P2 de mon pote Pierre Sougnez. C’est juste dommage que quelques personnes salissent l’image de ce club. Certains joueurs de l’équipe B m’ont déjà signalé qu’ils ne resteraient pas."