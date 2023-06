Guiseppe Perna (Oleye), meilleur buteur de P3A : "Il suffit de frapper fort devant le but"

Giuseppe, tout d’abord félicitations pour ce titre de meilleur buteur. Au début de la saison, était-ce un de vos objectifs ?

Alors là, pas du tout. Je ne m’attendais vraiment pas à terminer premier. Quand tu vois les noms des attaquants de Thisnes par exemple, j’ai longtemps pensé que ça allait être impossible à réaliser.

En début de saison, vous aviez déclaré que vous visiez les 30 buts inscrits. Êtes-vous donc satisfait de votre championnat ?

C’est en particulier collectivement que je suis particulièrement satisfait. Quand tu peux jouer le tour final avec Oleye, alors que tu venais à peine de monter, c’est extrêmement plaisant. Personnellement, j’ai été blessé et suspendu quelques matchs. Sans ça, je pense que je pouvais atteindre la barre des 40 buts. Puis, j’ai aussi dû dépanner derrière...

Car c’est une de vos spécificités, vous savez jouer défenseur et en pointe. D’ailleurs, vous n’avez joué que 19 matchs cette saison en attaque.

En fait, j’étais défenseur durant toute mon enfance. J’ai donc toujours eu cette facilité de mettre le pied quand je suis en attaque et ça surprend souvent les défenses adverses qui sont habituées à casser l’attaquant. Ici, c’est régulièrement le contraire… Après, quand on joue en attaque, c’est facile, il suffit de frapper très fort devant le but pour que ça rentre, hein. Mais je dois surtout de nombreux buts aux caviars que m’offraient Fabian Preud’Homme ainsi que Florian Devalet.

Quelle est votre place préférée sur le terrain, finalement ?

Je préfère maintenant jouer devant, c’est beaucoup plus amusant car le goal adverse est plus grand (rires). J’ai désormais l’instinct du buteur. On est bien plus mis en avant quand on est attaquant que lorsqu’on est défenseur. D’ailleurs, je pense que mon fils sera entraîné pour être un attaquant.

Vous avez été la surprise de cette saison avec ce tour final avec Oley. Au vu du mercato, est-ce que vous vous considérez comme un des favoris pour la montée la saison prochaine ?

Si nous pouvons jouer la montée, alors personne ne va nous retenir. Mais je pense que le principal est d’abord de fixer le tour final et de rester silencieux car je remarque que ce sont souvent les équipes qui parlent le plus et qui se découvrent avant le championnat qui ratent souvent leur saison. On a une bonne équipe, capable de réaliser de grandes choses, mais nous devons rester humbles.

Et personnellement, avez-vous l’objectif de faire mieux ?

De nouveau, je vais toujours essayer de marquer plus, mais je préfère ne pas me fixer d’objectif précis car une mauvaise saison est vite arrivée et ça pourrait me retomber dessus.

Quel a été le défenseur contre qui vous avez eu le plus de difficulté cette saison ?

Sans aucune hésitation François Pire, de Couthuin. Il fait le double de mon gabarit et se montre très dur sur l’homme. Je pense qu’il arrête, c’est plutôt une bonne nouvelle pour moi (rires).

Enfin, à 34 ans, pensez-vous encore jouer longtemps ?

J’ai envie de dire que tant que je marque, je vais vouloir continuer. C’est souvent comme ça le football… Il y a des efforts derrière mais tant que l’on marque, on s’amuse bien généralement (rires).