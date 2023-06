Basket-ball: les séries provinciales sont connues

En P3, après plusieurs saisons seule dans la série C, l’Union Huy B retrouvera des "voisins" en réintégrant la série A. Et les derbies seront nombreux avec Braives, Hannut B et Haneffe B. Du plaisir en perspective. Par contre, La Villersois C se retrouvera seule dans la série B. Même sort pour l’équipe B du club qui se retrouve seule dans la série C.

En P4, Hannut C, Wanze C et Waremme B se retrouvent dans la série A. Braives B, Union Huy C, Waremme C et désormais l’unique équipe de Hamoir seront dans la série B. Pour sa part, Neuville sera seul dans la série F.

Au niveau féminin, si la P1 sera enfin complète cette saison avec Haneffe B comme seule équipe à représenter notre région, ce ne sera pas le cas en P2. En effet, dans la série A, une équipe sera bye et il n’y aura donc qu’un descedant au terme de la saison. Une série dans laquelle Waremme B croisera le fer avec Verlaine A. Dans la série B, deux bye et donc aucun descendant à attendre… ce qui est une excellente nouvelle pour Comblain, Waremme A, Haneffe C, Verlaine B et La Villersoise rivaliser sans pression.

Enfin, en P3, Neuville croisera le fer avec la nouvelle équipe de Haneffe D dans une série A complète alors que la 2e saison des Braivoises se fera encore dans la série B avec les ambitieuses Hannutoises.