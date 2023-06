Jogging - Challenge hesbignon: Frankie Verluyten et Marco Cristofoli triomphent à Fallais

Nouveaux parcours cette année pour les deux distances qui se terminent par une descente afin d’arriver devant le hall omnisports de Fallais. Sur la petite distance, c’est Marco Cristofoli qui l’emporte avec un chrono de 18:20. "Le départ a été très calme car le premier kilomètre était en montée et puis, petit à petit, j’ai commencé à accélérer et nous nous sommes retrouvés à trois devant, explique le lauréat. Matt Petit est tombé juste derrière moi, du coup je me suis arrêté pour l’attendre et voir si tout allait bien avant de repartir. J’ai tout de suite senti qu’il avait du mal à reprendre le rythme, j’ai donc continué seul à partir de ce moment. C’est dommage car je pense que nous étions partis pour se faire une belle bagarre à deux pour la victoire. "

Après quatre mois difficiles en raison d’une blessure aux adducteurs, le moral de Marco repart à la hausse. "Je suis vraiment content. D’autant plus que, pour moi, c’est un des plus beaux parcours du Challenge et le plus exigeant aussi car une fois le premier kilomètre en côte avalé, il fallait être bien concentré pour gérer les descentes."

Sur la grande distance, les 12 kilomètres, Frankie Verluyten monte sur la première marche du podium avec une avance considérable de près de deux minutes sur son plus proche poursuivant: Robbie Termeer. Gert Theunis, lui, referme ce Top 3 avec un chrono de 45: 23. "Je suis vraiment content de ma course. J’ai longuement hésité à participer car je suis revenu des États-Unis il y a seulement une semaine et demi et je me sens encore un peu fatigué, raconte Frankie Verluyten. Mais, finalement, je suis très content d’avoir participé quand je vois mon chrono. Je me sentais plutôt bien pendant la course malgré un parcours très dur avec beaucoup de montées et de routes non pavées. Fallais est certainement une des courses les plus dures du Challenge mais le tracé est magnifique et l’organisation est au top."