Intercercles (Cadets-Scolaires): Waremme a pu fêter une montée bien méritée

Pour décrocher cette promotion, Waremme a pu compter sur une équipe complète et performante dans toutes les disciplines, au contraire des seniors, essentiellement axée sur les courses. "C’est vrai, notre formation était vraiment complète. On savait que certains allaient remporter leur épreuve alors que d’autres allaient marquer leurs points même s’ils n’évoluaient pas dans leur discipline habituelle. Mais la balance était bonne, nous étions assez confiants même si nous ne sommes jamais à l’abri d’une surprise, raconte Fabian Van Lierde, conscient que le WACO a encore de belles années devant lui. Il y a une relève, c’est sûr. On sait que, dans ces catégories des cadets et scolaires, nous avons de très bons athlètes dans chaque année. Et ils s’illustrent dans diverses disciplines, comme les lancers et les sauts, qui sont un peu le point faible chez les seniors. C’est vraiment un bon signe pour la suite."

Des années à venir qui s’annoncent encore remplies de beaux résultats pour les Waremmiens, qui possèdent un état d’esprit sans faille et une solidarité qui fait leur force. "Alors que les examens approchent, pas mal d’athlètes sont restés l’après-midi pour soutenir les autres. C’était vraiment une excellente journée, savoure Fabian Van Lierde. On a beaucoup crié pour fêter la montée (rires). Franchement, l’ambiance était au rendez-vous. De leur propre initiative, les jeunes s’étaient maquillés, les filles avaient mis des rubans dans leurs cheveux, ils avaient emmené un tambour et une mascotte. J’ai de très bons espoirs pour cette génération qui s’illustre par un superbe état d’esprit."

Voilà sans doute, au-delà du talent des athlètes, ce qui peut expliquer la réussite du WACO ce samedi lors de ces intercercles.

A Huy, la relégation passe bien

Montés jusqu’en Division 1 en étant portés par la génération dorée du club, les Hutois n’avaient pu empêcher la descente en D2 l’année dernière. C’est donc à Jambes que les Mosans se sont rendus en car samedi pour tenter d’assurer leur maintien.

Un objectif qui n’a malheureusement pas été rempli… «Quelques sprinteurs étaient absents, ce qui nous a fait perdre pas mal de plumes dans l’aventure, précise Armand Pirotte. Nous avions une équipe enthousiaste, c’est pas mal aussi de s’amuser même dans la défaite. Chacun a donné le meilleur de lui-même, mais il faut bien reconnaître que nous étions un peu plus faibles que les autres équipes.»

Car, il faut bien le reconnaître, la présence de Huy en D1 était quelque peu usurpée. «Nous étions en surrégime ces dernières années grâce à notre génération dorée, poursuit le président. Là, les jeunes s’accrochent, ils font ce qu’ils peuvent et ont décroché quelques bons résultats avec de belles performances. Mais on n’a pas pu éviter la relégation.»

Une descente qui a été relativement bien digérée dans le clan hutois. «Il suffisait de voir l’ambiance dans le cas, il y avait une superbe animation et la journée s’est clôturée sur notre piste avec une pizza, raconte Armand Pirotte. Les athlètes se sont bien battus. On ne peut pas toujours gagner, mais il faut aussi à perdre dignement. Il y a eu quelques bons résultats et tous les membres ont fait ce qu’on attendait d’eux. C’est comme ça…»

Et c’est sans doute pour mieux rebondir en Division 3 l’année prochaine.

Une déception pour les Hannutois

Engagés en Division 3, les Verts avaient la chance d’évoluer dans leurs installations afin de prolonger leur bail à ce niveau. Car l’objectif n’était autre que le maintien. «Nous avions une équipe forte dans certaines disciplines et plus faible dans d’autres. Je pensais sincèrement qu’on allait pouvoir assurer notre maintien», reconnaît Frederik Demaret.

Mais tout ne s’est malheureusement pas déroulé comme prévu pour des Hesbignons qui ont terminé la compétition à la septième place, synonyme de relégation en Division 4. «Cela s’est joué à quelques détails, analyse le coordinateur technique du club. De manière générale, nous avons évolué avec une équipe relativement jeune. Nous sommes en plein changement de génération, pas mal de jeunes cadets arrivent et nous possédons des scolaires un peu plus faibles. On est en train de redynamiser le club au niveau des jeunes car pas mal de bons éléments sont montés en juniors et cette génération est un peu en deçà. Et puis, nous avons aligné beaucoup de cadets première année. C’est difficile pour eux de se battre face à des garçons qui ont un an de plus. Il y a une grosse différence à cet âge-là. Donc, oui, cette relégation est une petite déception. L’objectif, l’an prochain, sera de remonter directement.»

Si, sur le plan sportif, Hannut n’a pas forcément rempli l’objectif fixé, tout s’est bien passé au niveau organisationnel. «Cela nous faisait plaisir de refaire une compétition dans nos installations. L’équipe était là, il y avait de l’ambiance, beaucoup de sourires, de belles performances. Pour les jeunes, c’était une belle journée et c’est ce qui compte», conclut Frederik Demaret.