Football - Dylan Lambrecth, meilleur buteur de P2A: "J’étais bien parti pour battre Coza"

Dylan, félicitations pour ce titre de meilleur buteur. Était-ce un objectif en début de saison ?

Ce qui m’importait réellement, c’était d’être champion avec Flémalle. Ensuite, c’est vrai que, personnellement, je m’étais fixé cette place au classement des buteurs. D’autant plus en redescendant en provinciales.

37 buts, c’est un beau total, vous pensez qu’il y avait moyen de faire mieux ?

Bien sûr. Déjà, j’ai manqué cinq matchs face à des équipes abordables. Et puis, il y a eu quelques matchs où j’ai joué sur une jambe avec cette blessure à la hanche qui m’a longtemps gêné.

Justement, après avoir connu le haut niveau, est-ce facile d’encore trouver la motivation de bien soigner une blessure ?

Cette blessure m’a beaucoup inquiété. Les médecins évoquaient une opération et j’ai bien cru que le football était fini pour moi. Quand j’ai pu revenir, j’avais vraiment envie de tout donner. J’ai d’ailleurs perdu beaucoup de poids.

Après votre beau début de saison (NDLR: 12 buts en cinq matchs), vous avez pensé au record de 60 réalisations de Kevin Cossalter ?

Bien sûr. Dans ma tête, je voulais vraiment le battre. J’étais d’ailleurs bien parti pour le faire. Au final, ça prouve encore plus que ce que Coza a réalisé est très costaud. Il ne suffit pas d’être adroit dans la surface. Il faut avoir une hygiène de vie irréprochable et une certaine constance.

En plus de vos buts, vous avez également donné beaucoup de passes décisives, c’est important pour vous ?

J’ai toujours été très altruiste sur le terrain. Lors de ma formation à Genk, j’ai appris à jouer uniquement en une ou deux touches de balle. Cela permet de souvent trouver un homme libre. Si quelqu’un est mieux mis que moi, c’est normal que je lui donne le ballon. Et puis, ça permet de donner la confiance aux plus jeunes également. Comme avec Tom Pinte face à Ferrières.

Et avec votre expérience, vous apprenez encore au niveau provincial ?

J’ai surtout appris à me canaliser. Je dois pouvoir me montrer indulgent avec mes coéquipiers. Il y a davantage d’erreurs et de mauvais choix qu’à l’échelon national. Mais c’est normal.

Avec votre statut, vous avez également été tenu de près par les défenses adverses, non ?

Ils ont essayé en tout cas (sourire). Mais il y avait tellement d’individualités dans notre équipe que ce n’était pas facile pour nos adversaires. J’avais toujours deux hommes sur moi mais ça veut dire que des gars comme Ferron ou Scopel pouvaient avoir davantage de liberté. Et quand on sait que le premier nommé était souvent à la base de nos actions, ça aide. Tandis qu’avec Scopel on formait, selon moi, le meilleur duo d’attaquants de la série.

Sur vos 37 buts, lequel est le plus beau selon vous ?

Celui en fin de match face à Burdinne. C’est une belle tête croisée. En plus, elle nous offre le titre donc ça donne encore une autre dimension à cette réalisation. Je pense également à mon but à la dernière minute face à Braives à domicile. À ce moment-là de la saison, il était également très important.

Que peut-on vous souhaiter pour la saison prochaine ?

Le club vise une place parmi les cinq premiers mais moi j’aimerais la même chose que cette année. Être champion et meilleur buteur du championnat.