Sofiene El Kahdri (ex-Stockay, Liège et La Calamine) a affronté 4 fois Zlatan Ibrahimovic : "C’était un monstre avec des qualités hors normes"

"C’était en 2000, se souvient le sympathique médian qui a évolué deux saisons au Fortuna Sittard. Il venait d’arriver à l’Ajax en provenance de Malmö et il était déjà impressionnant. Il était au-dessus du lot. Je m’en souviens encore très bien. Là-bas, j’ai pu jouer vingt minutes et il a mis un triplé en très peu de temps. On avait une petite vingtaine d’années et c’est déjà un monstre. Il avait des qualités hors normes. En l’espace de deux ans, j’ai pu l’affronter quatre fois."

Déjà arrogant

Et Zlatan avait déjà un caractère bien trempé à l’époque. "Oui, il était arrogant (rires). Un jour, on était parti à l’échauffement avec Mido (NDLR : l’ancien joueur de La Gantoise). Et il m’a toisé en me demandant:"Hé, ça va petit?"Je lui ai alors répondu que j’étais plus vieux que lui. Mais il a rétorqué:"Non, je parlais de ta taille…""

Loin d’être rancunier, Sofiene El Khadri était même ému, hier soir. "Quand j’ai vu les images de son annonce, oui, ça m’a fait quelque chose, dit-il. Ça fait bizarre de se dire qu’on ne le verra plus sur les terrains. Avec Messi et Ronaldo, qui sont sur la fin de leur carrière, on est à un tournant de l’histoire du football."