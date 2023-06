Padel - Interséries: Un sacre mérité pour les dames 100 du Planet Padel

Et après une phase de poule terminée en tête, Caroline Bolle, Charlotte Bolle, Stefanie Billen, Louis Delnatte, Eléonore Marique et Fanny Hauteclair ont poursuivi leur chemin en ne laissant que des miettes à leurs différents adversaires. Le tout grâce à une préparation minutieuse de la capitaine. "Tactiquement, j’avais réfléchi à composer ce groupe avec trois joueuses de droite et trois joueuses de gauche (NDLR: lors d’une rencontre d’interclubs, il est interdit de jouer plus d’un match avec le même partenaire) histoire de créer des duos complémentaires. Certes, nous avons organisé quelques rencontres amicales avant les interclubs mais on ne s’entraîne pas spécialement ensemble. Mais nous jouons toutes au moins une fois par semaine et deux fois pour certaines, confie Caroline Bolle. Et, lors de chaque rencontre, j’ai analysé les joueuses qu’on pouvait rencontrer. Car il y a quand même de la stratégie, de la réflexion, surtout en interséries. Et puis, quand on est dans le coup, on n’a pas envie de perdre (rires)."

Et, comme lors de l’ensemble de leur parcours, les dames du Planet Padel ont survolé leur finale face aux Bayards en s’imposant 5-1. "Quand j’ai aligné l’équipe, je me suis posé énormément de questions, reconnaît la capitaine. Je me suis dit qu’il fallait y aller directement, avec nos paires les plus fortes histoires de marquer le coup psychologiquement. Car j’avais quand même un nœud dans le ventre, j’avais envie d’emmener l’équipe le plus loin possible. Et quand on a finalement mené 4-0, il y a eu du relâchement, c’est normal. Lors d’une finale, on n’est pas là pour jouer, mais pour gagner. Et je suis fière des filles. Sans trop nous vanter, je pense que oui, ce sacre est mérité, on n’a perdu que huit matchs sur l’ensemble de notre parcours. "

Et ce n’est peut-être pas terminé pour la bande qui pourrait bien former une nouvelle équipe de choc l’an prochain, dans la catégorie supérieure, en 200. "Ce serait une grande joie de repartir avec la même équipe, mais on ne sait jamais en padel puisque les classements évoluent deux fois par an et les prochains interclubs n’auront lieu que dans douze mois, explique Caroline Bolle. D’autant plus que, dans notre parcours, ce qui est chouette, c’est que nous sommes passées par toutes les étapes: débutantes, 50, 100 et bientôt 200. Et puis, le padel, ce sont aussi de belles rencontres humaines, notamment lors des deux derniers matchs. On a pris beaucoup de plaisir." Du plaisir et des résultats, que demander de plus pour une équipe qui n’en a sans doute pas fini de grandir ?