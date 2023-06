Padel - Interséries: Les Dames 200 de Waremme passent à deux jeux du titre

Et elles ont raison de l’être les Hesbignonnes qui, l’année dernière, n’avaient remporté qu’un match sur trois. "La progression est belle, abonde la capitaine. Nous jouons toutes environ deux fois par semaines via un groupe que nous avons créé avec le club. Pas mal de filles ont un niveau similaire au club, ce qui permet de faire des tournantes et des matchs amicaux assez variés. C’est d’ailleurs pour cela que notre équipe est composée de neuf joueuses (NDLR: Alexandra Brasseur, Alice Deghaye, Alice Ledent, Charlotte De Bleye, Emmanuelle Froidcœur, Isabelle Delvenne, Loraine Claes, Nathalie Jusseret et Sandrine Philippin). Avec trois terrains au club, on ne savait pas aligner autant d’équipes, nous nous sommes donc partagées entre deux formations. Et on a essayé de faire des tournantes, de faire jouer tout le monde. "

Et l’objectif fixé était clair: aller loin dans cette compétition, d’autant plus que la phase de poules s’est déroulée sans encombre. "Notre équipe était fort homogène. Nous sommes quelques unes à faire des tournois, on savait donc que notre niveau nous permettait d’espérer un beau parcours." Un parcours qui s’est corsé dans la phase finale avec des succès étriqués 3-3, 4-2 et 3-3 avant cette défaite en finale. "C’est vrai qu’on a disputé de très beaux matchs, qui étaient serrés en plus. Et puis, cela nous a aussi permis de faire de belles rencontres sur le plan humain. Je trouve que le padel est un milieu très fair-play, c’est bien, précise Emmanuelle Froidcœur, qui n’en oublie pas de remercier les responsables du club de Waremme. Avec des terrains intérieurs et extérieurs, cela permet de s’entraîner en été comme en hiver, c’est top."

Voilà sans doute une des clés du succès de cette équipe.