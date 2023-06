Meilleur buteur régional de P1, l'ex-Hannutois Kevin Cossalter rend hommage à sa famille: " Je veux rendre mes filles fières"

Kevin Cossalter, vous êtes le meilleur buteur régional huy-waremmien de P1 avec, donc, 17 réalisations. Content de vous ?

(Il coupe) Non, c’est 19, j’ai mis 19 buts cette saison, pas 17. J’ai tout vérifié sur le site de l’Union belge (NDLR: on ne le changera donc jamais). Sur le plan comptable, c’est une des pires saisons de ma carrière. J’aurais aimé reconduire mon titre de meilleur que j’avais décroché en P2 mais, voilà, je dois féliciter ceux qui sont devant moi. Après, je ne peux en vouloir qu’à une seule personne: moi-même. J’ai eu des opportunités de faire la différence plusieurs fois en championnat, mais, par rapport aux autres saisons, je trouve que j’ai raté beaucoup d’occasions devant le but.

Comment expliquez-vous ça ?

Je ne sais pas, mais je pense que c’est lié à quelques facteurs. Comme par exemple le fait de ne pas toujours avoir joué à ma meilleure place mais d’avoir évolué comme numéro 9. J’ai rendu service à l’équipe sans me plaindre mais ce n’est pas là que mes qualités s’expriment le mieux. Ensuite, sans rentrer dans une polémique, en coulisses, la saison de Hannut a été compliquée. Il y a eu pas mal de turbulences. On a changé de coach, de président, etc. Moi qui suis très fidèle et stable, cela n’était pas pour m’aider. Je pense que ça a un peu influé sur nos prestations et les miennes en particulier. On a aussi perdu pas mal de joueurs comme Pasteels ou Formica. Ce qui nous a ôté des solutions et m’a empêché sans doute d’être encore meilleur. L’absence d’un vrai numéro 9 comme Dhaeze aurait offert aussi plus de possibilités offensives à l’équjpe. Mais, voilà, cela ne nous a pas empêchés de faire une belle saison quand même en atteignant notre objectif: aller chercher un titre avec cette coupe de la province.

Selon le proverbe, d’habitude, quand Coza va, tout va. Or, ici, Coza a été un peu moins bien mais Hannut a quand même très bien tourné. Comment expliquez-vous ce paradoxe ?

Simplement parce que le groupe a bien grandi ensemble. Et que quand certains, comme moi, étaient moins bien, d’autres en ont profité pour se mettre en évidence. C’est la beauté du foot. Et sincèrement, ne comptez pas sur moi pour être frustré. On aura marqué l’histoire de Hannut tous ensemble avec une saison solide malgré tout.

Vous avez désormais 38 ans. Savez-vous déjà quand vous arrêterez le foot ? L’exemple d’un Guillaume Legros, qui vient de stopper le foot à 40 ans, vous inspire-t-il ?

Je n’ai tiré aucun plan sur la comète. En fait, je compte continuer aussi longtemps que mon corps me le permettra et que je prendrai du plaisir. Le foot est un sport exigeant. Et, donc, je suis aussi exigeant avec mon corps. Là, on a fini les entraînements mais je continue de m’entretenir par moi-même trois à quatre fois par semaine soit au lever à 6h du matin, soit à un autre moment de la journée quand j’ai un peu de temps. Je continue de faire attention à ma nutrition, etc. Cela passe par là, encore et toujours. J’ai encore envie de rendre mes filles et ma famille fière.

Dans quelques mois, vous évoluerez à Momalle, en P2 donc et pas en P1. Pas déçu ?

Bah, j’aurais aimé jouer en P1, c’est sûr, mais il y aura plein de motifs de satisfaction quand même. Je vais rejouer avec mon binome Kevin Ribeaucourt avec, comme objectif, de battre le record de 62 buts que j’ai marqués l’an passé. Mais avec lui à mes côtés, je devrais lui laisser un petit quelque chose (rires). Sinon, j’ai vraiment envie de faire plaisir au président et de ramener Momalle en P1. C’est son rêve et je veux le faire pour lui.

Pas trop déçu de quitter Hannut sur une note un peu dissonante et ces conflits en coulisses ?

Si, sincèrement, cela m’attriste. J’aurais espéré d’autres adieux, surtout pour des gars qui étaient là depuis longtemps. On a manqué de considération à notre endroit. On a fait un paquet de sacrifices pour atteindre ces objectifs tous ensemble. Mais c’est la vie et le foot, des fois.