Football (P1) : Hannut aurait trouvé le remplaçant de Florent Marly

Un jour après la non-arrivée de Florent Marly, Hannut aurait déjà trouvé son remplaçant en la personne de Thibault Botterman. Actif à Ougrée depuis plusieurs saisons, le gardien va rencontrer les dirigeants hannutois ce soir et les discussions sont plus que positives. Son arrivée n’est plus qu’une question d’heures.