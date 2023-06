Football (D2 ACFF) : Matteo Raia va s’engager avec Verlaine

Verlaine va s’offrir les services de Matteo Raia. Si la transaction n’est pas encore officielle, le jeune flanc va s’engager avec les Taureaux cette semaine. "Je suis content de retrouver un défi qui va me permettre de relancer ma carrière vers le haut, explique le joueur. C’est vrai que je m’étais engagé avec Tilff dans un premier temps. On m’a opéré à la hanche et j’avais peur que mon corps ne tienne pas. Visiblement, mon physique va très bien et je ne pouvais pas refuser l’offre."