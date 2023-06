1300 ou 2500 participants à la Huy Night Run 2023 ? Les précisions d’Étienne Roba

La Huy Night Run 2023 a encore fait vibrer le centre-ville hutois cette année. Il faut dire que la météo particulièrement estivale a permis aux joggeurs de passer un moment sympa ce 02 juin 2023. Des joggeurs qui s’étaient déplacés en masse en début de soirée. "On estime le nombre de participants à 2500. Nous avons eu plus ou moins 600 participants pour la première course des enfants de moins de 12 ans et 1 100 pour la course B. À ce stade-ci, nous n’avons pas encore les chiffres de la troisième course mais nous aurons une statistique similaire à celle de la deuxième", expliquait vendredi soir Étienne Roba.