Rally 4 Porsche: Lefevere et Mazuin s'imposent comme en octobre

Dans la catégorie moderne (officiellement division 4), Andy Lefevere a livré une copie conforme à l’an passé. Le Flandrien s’est en effet accaparé de la tête dès l’entame de l’épreuve et ne l’a plus lâchée jusqu’à l’arrivée. Comme l’an passé toujours, il a signé l’ensemble des scratches à l’exception d’un seul dans le dernier chrono. "C’était encore une fois un très beau parcours, avec beaucoup de spectateurs très sympathiques. Gagner une deuxième fois ici, c’est bien" s’exprimait l’homme fort de la journée à l’arrivée.

Si le leader n’a pas réellement été inquiété de la journée, les places d’honneur ont quant à elles été très indécises tout au long de l’épreuve. Si c’est d’abord Tuur Vanden Abeele qui s’emparait du rôle de dauphin, une sortie dans le second chrono lui fera perdre tout espoir de bon résultat. Il cédera donc sa place au Français Bertrand Pierrat, qui abandonnera lui aussi plus tard dans la journée. Ainsi, un autre habitué à la conduite d’une Porsche héritera du premier accessit, le Flandrien Johan Dekens. Il devra cependant rivaliser avec un novice dans ce type de bolide, le Braivois Cédric Hubin. La lutte sera si serrée qu’au bout du compte, les deux hommes finiront l’épreuve à ex aequo. C’est le temps dans la première spéciale qui donnera l’avantage au premier nommé. "On finit à quasi rien, c’est dommage car si on compte l’ensemble de nos petites erreurs de la journée, commente Cédric Hubin. O n aurait pu finir largement deuxièmes, mais le résultat reste très bien, on est très heureux d’avoir fini en tête, et d’avoir su arracher un scratch en fin de rallye." Au pied du podium, le Faimois Valentin Brahy se dit, lui aussi, très heureux de la découverte de la Porsche 991 GT3.

Mazuin et Baugnet chez les histo'

En historique, la bagarre a également fait rage au sein du peloton. En classic, le Ouffetois Xavier Baugnet n’a fait qu’une bouchée de l’Andennais Émile Tollet, victorieux l’an passé mais contraint à l’abandon. Si le régional l’emporte également au général historique, Thibaud Mazuin s’est quant à lui offert la victoire en SR (historiques modernisées). Longtemps dans le sillage de Cédric Cherain, le Namurois a hérité de la victoire après que son adversaire, pourtant leader avec près de quatre minutes, soit sorti à 500m de l’arrivée. Aidé par les spectateurs, Cédric Cherain a tout de même rejoint l’arrivée, mais il cédera sa place pour 14 secondes. William Wilkin et Patrick Mylleville clôturent le classement.